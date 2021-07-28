В Украине могут лишать гражданства за российский паспорт: в Раде объяснили инициативу

Народные депутаты предложили лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Такие санкции, как предполагается, будут применяться автоматически.
Законопроект №5822 направлен на рассмотрение Комитета и предоставлен для ознакомления, говорится на сайте Верховной Рады.
Речь идет о документе "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматической потери гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации".
Инициаторами стали депутаты Оксана Савчук, Наталия Пипа, Николай Княжицкий. На сайте парламента уже появились текст законопроекта и сопроводительные документы.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что РФ уже выдала за 2020 год 409,5 тысяч своих паспортов гражданам Украины - такие данные указываются в миграционной статистики МВД России. По информации Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские паспорта получили почти 600 тысяч украинских граждан.
При этом законодатели напомнили, что Украина такие российские паспорта у украинцев - жителей временно оккупированных территорий - не признает.
Сейчас в Госдуму РФ был внесен закон о новой волне паспортизации - документы планируют раздавать на основе так называемой "самоидентификации".
"После тотальной паспортизации оккупированного Донбасса теперь будет попытка выдать несколько миллионов паспортов и создать в Украине "пятую колонну", которая будет лояльна к России и в случае необходимости призывать Россию их защитить", - обращают внимание нардепы.
Таким образом, убеждены политики, фактически создается очередная угроза вмешательства во внутренние дела украинского государства в любой момент. Соответственно, существует "насущная необходимость" во внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" с целью защиты государственности и суверенитета Украины.
Принятие такой законодательной инициативы, как рассчитывают депутаты, будет способствовать защите национальных интересов Украины и создаст "действенный механизм" лишения украинского гражданства представителей "пятой колонны", коллаборационистов и государственных изменников.
Ранее сообщалось, что в РФ хотят привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 тысяч жителей ОРДЛО, которым раздали российские паспорта.
Напомним, как заявляли правозащитники, до 2024 года Россия может паспортизировать более 2 млн жителей ОРДЛО.