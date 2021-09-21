Как в Украине менялась задолженность за коммуналку (инфографика)
В Украине задолженность граждан по оплате за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на начало августа составила 64,4 млрд гривен, что на 15,5% больше, чем год назад. При этом, по данным Госстата, тарифы на ЖКУ подорожали за 12 месяцев почти на 30%.
Как накапливалась сумма долгов за коммуналку в течение последних 5 лет, показано в инфографике на сайте "Слово и дело".
Нужно отметить, что хотя сумма задолженности населения в указанный период времени перманентно увеличивается, в процентном соотношении прирост демонстрирует минимальные колебания с 2019-го по первую половину 2021-го, но значительную разницу с 2016-го по 2019 годы.
Как в Украине накапливалась задолженность по коммуналке
В конце 2016 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 23,5 миллиарда гривен, из которых:
- 9,4 млрд за отопление и горячую воду,
- 6,4 млрд за газ, 3,3 млрд за электричество,
- 2,4 млрд за содержание дома,
- 1,5 млрд за водоотведение,
- 400 миллионов за вывоз бытовых отходов.
В конце 2017-го долг составлял уже 32,3 млрд грн, то есть вырос на 37,4%:
- за газ задолженность увеличилась до 12,4 млрд, то есть на 93,7%!
- за горячую воду население задолжало 11,1 млрд,
- за электричество - 3,6 млрд,
- за содержание дома 3 млрд,
- за водоотвод -1,8 млрд.
- за вывоз мусора долг не изменился.
К концу 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на целых 72,1% и составили 55,6 млрд:
- больше всего выросла задолженность за газ (+ 112,9%), и достигла суммы 26,4 млрд,
- за отопление и горячую воду долг увеличился до 16,7 млрд (+ 50,4%),
- значительно вырос долг за водоотведение (+ 72,2%) - 3,1 млрд,
- за свет долг стал больше на 33,3% и достиг 4,8 млрд,
- за содержание дома - тоже + 33,3% и составил 4 млрд,
- за вывоз мусора долг увеличился на 50% - 600 миллионов.
К концу 2019 года задолженность населения по коммуналке увеличилась на 14,6% и составила 63,7 млрд
- за газ увеличился до 27,9 млрд (+ 5,7%)
- за горячую воду и отопление - до 22,4 млрд (+ 22,2%),
- за водоотвод - до 4,1 млрд (+ 32,3%),
- за электричество - до 5.4 млрд (+ 12,5%),
- за содержание дома - до 5,1 млрд, (+ 27,5%),
- за вывоз мусора - до 800 миллионов (+ 33,3%).
К концу 2020 года общий долг увеличился на 15,5% и составил 73 6 млрд:
- за газ составил 31,5 млрд (+ 12,9%),
- за горячую воду - 24,1 млрд (+ 18,1%),
- за водоотведение - 5,7 млрд (+ 39%),
- за свет - 6,1 млрд (+ 13%),
- за содержание дома - 5,1 млрд,
- за вывоз мусора - 1,1 млрд (+ 37,5%).
На 1 августа 2021-го граждане задолжали за коммуналку уже 64,4 млрд, то есть на 15,5% больше:
- долг за газ достиг суммы в 23,7 млрд (+ 10%),
- за горячую воду и отопление - 20,3 млрд (+ 17,8%),
- за электричество - 7,1 млрд (+ 34,7%),
- за водоотведение - 6,5 млрд (+ 16%),
- за содержание дома - 5,5 млрд (+ 9,9%),
- за вывоз бытовых отходов - 1,2 млрд (+ 17,2%).
Как увеличивалась задолженность украинцев по коммуналке - инфографика (фото: slovoidilo.ua)
Как сообщалось ранее, в Украине запретили отключать свет за долги в "красной" зоне карантина.