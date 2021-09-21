Как в Украине менялась задолженность за коммуналку (инфографика)

В Украине задолженность граждан по оплате за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на начало августа составила 64,4 млрд гривен, что на 15,5% больше, чем год назад. При этом, по данным Госстата, тарифы на ЖКУ подорожали за 12 месяцев почти на 30%.

Как накапливалась сумма долгов за коммуналку в течение последних 5 лет, показано в инфографике на сайте " Слово и дело ".

Нужно отметить, что хотя сумма задолженности населения в указанный период времени перманентно увеличивается, в процентном соотношении прирост демонстрирует минимальные колебания с 2019-го по первую половину 2021-го, но значительную разницу с 2016-го по 2019 годы.

Как в Украине накапливалась задолженность по коммуналке

В конце 2016 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 23,5 миллиарда гривен, из которых:

9,4 млрд за отопление и горячую воду,

6,4 млрд за газ, 3,3 млрд за электричество,

2,4 млрд за содержание дома,

1,5 млрд за водоотведение,

400 миллионов за вывоз бытовых отходов.

В конце 2017-го долг составлял уже 32,3 млрд грн, то есть вырос на 37,4%:

за газ задолженность увеличилась до 12,4 млрд, то есть на 93,7%!

за горячую воду население задолжало 11,1 млрд,

за электричество - 3,6 млрд,

за содержание дома 3 млрд,

за водоотвод -1,8 млрд.

за вывоз мусора долг не изменился.

К концу 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на целых 72,1% и составили 55,6 млрд:

больше всего выросла задолженность за газ (+ 112,9%), и достигла суммы 26,4 млрд,

за отопление и горячую воду долг увеличился до 16,7 млрд (+ 50,4%),

значительно вырос долг за водоотведение (+ 72,2%) - 3,1 млрд,

за свет долг стал больше на 33,3% и достиг 4,8 млрд,

за содержание дома - тоже + 33,3% и составил 4 млрд,

за вывоз мусора долг увеличился на 50% - 600 миллионов.

К концу 2019 года задолженность населения по коммуналке увеличилась на 14,6% и составила 63,7 млрд

за газ увеличился до 27,9 млрд (+ 5,7%)

за горячую воду и отопление - до 22,4 млрд (+ 22,2%),

за водоотвод - до 4,1 млрд (+ 32,3%),

за электричество - до 5.4 млрд (+ 12,5%),

за содержание дома - до 5,1 млрд, (+ 27,5%),

за вывоз мусора - до 800 миллионов (+ 33,3%).

К концу 2020 года общий долг увеличился на 15,5% и составил 73 6 млрд:

за газ составил 31,5 млрд (+ 12,9%),

за горячую воду - 24,1 млрд (+ 18,1%),

за водоотведение - 5,7 млрд (+ 39%),

за свет - 6,1 млрд (+ 13%),

за содержание дома - 5,1 млрд,

за вывоз мусора - 1,1 млрд (+ 37,5%).

На 1 августа 2021-го граждане задолжали за коммуналку уже 64,4 млрд, то есть на 15,5% больше:

долг за газ достиг суммы в 23,7 млрд (+ 10%),

за горячую воду и отопление - 20,3 млрд (+ 17,8%),

за электричество - 7,1 млрд (+ 34,7%),

за водоотведение - 6,5 млрд (+ 16%),

за содержание дома - 5,5 млрд (+ 9,9%),

за вывоз бытовых отходов - 1,2 млрд (+ 17,2%).

Как увеличивалась задолженность украинцев по коммуналке - инфографика (фото: slovoidilo.ua)