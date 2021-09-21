ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як в Україні змінювалася заборгованість за комуналку (інфографіка)

Новость на русском →
Вівторок 21 вересня 2021 22:40
Як в Україні змінювалася заборгованість за комуналку (інфографіка) Колаж РБК-Україна: як в Україні накопичилися борги за комуналку
Автор: Володимир Костирін

В Україні заборгованість громадян з оплати за житлово-комунальні послуги станом на початок серпня склала 64,4 млрд гривень, що на 15,5% більше, ніж рік тому. При цьому, за даними Держстату, тарифи на ЖКП подорожчали за 12 місяців майже на 30%.

Як накопичувалася сума боргів за комуналку протягом останніх 5 років, показано в інфографіці на сайті "Слово і діло".

Потрібно зазначити, що хоча сума заборгованості населення в зазначений проміжок часу перманентно збільшується, в процентному співвідношенні приріст демонструє мінімальні коливання з 2019-го по першу половину 2021-го, але значну різницю з 2016-го по 2019 роки.

Як в Україні накопичувалася заборгованість по комуналці

Наприкінці 2016 року українці заборгували за комунальні послуги 23,5 мільярда гривень, з яких:

  • 9,4 млрд за опалення та гарячу воду,
  • 6,4 млрд за газ, 3,3 млрд за електрику,
  • 2,4 млрд за утримання будинку,
  • 1,5 млрд за водовідведення,
  • 400 мільйонів за вивезення побутових відходів.

Наприкінці 2017- го борг становив вже 32,3 млрд грн, тобто зріс на 37,4%:

  • за газ заборгованість збільшилася до 12,4 млрд, тобто на 93,7%!
  • за гарячу воду населення заборгувало 11,1 млрд,
  • за електрику-3,6 млрд,
  • за утримання будинку 3 млрд,
  • за водовідведення -1,8 млрд.
  • за вивезення сміття борг не змінився.

До кінця 2018 борги за послуги ЖКГ зросли на цілих 72,1% і склали 55,6 млрд:

  • найбільше зросла заборгованість за газ (+ 112,9%), і досягла суми 26,4 млрд,
  • за опалення та гарячу воду борг збільшився до 16,7 млрд (+ 50,4%),
  • значно зріс борг за водовідведення (+72,2%) - 3,1 млрд,
  • за світло борг став більше на 33,3% і досяг 4,8 млрд,
  • за утримання будинку - теж + 33,3% і склав 4 млрд,
  • за вивезення сміття борг збільшився на 50% - 600 мільйонів.

До кінця 2019 року заборгованість населення по комуналці збільшилася на 14,6% і склала 63,7 млрд

  • за газ збільшився до 27,9 млрд (+ 5,7%)
  • за гарячу воду та опалення - до 22,4 млрд (+ 22,2%),
  • за водовідведення - до 4,1 млрд (+ 32,3%),
  • за електрику - до 5.4 млрд (+12,5%),
  • за утримання будинку - до 5,1 млрд, (+27,5%),
  • за вивезення сміття - до 800 мільйонів (+33,3%).

До кінця 2020 року загальний борг збільшився на 15,5% і склав 73 6 млрд:

  • за газ склав 31,5 млрд (+12,9%),
  • за гарячу воду - 24,1 млрд (+ 18,1%),
  • за водовідведення - 5,7 млрд (+ 39%),
  • за світло - 6,1 млрд (+ 13%),
  • за утримання будинку - 5,1 млрд,
  • за вивезення сміття - 1,1 млрд (+ 37,5%).

На 1 серпня 2021- го громадяни заборгували за комуналку вже 64,4 млрд, тобто на 15,5% більший:

  • борг за газ досяг суми в 23,7 млрд (+10%),
  • за гарячу воду та опалення - 20,3 млрд (+ 17,8%),
  • за електрику - 7,1 млрд (+ 34,7%),
  • за водовідведення - 6,5 млрд (+ 16%),
  • за утримання будинку - 5,5 млрд (+ 9,9%),
  • за вивезення побутових відходів - 1,2 млрд (+ 17,2%).

Як в Україні змінювалася заборгованість за комуналку (інфографіка)

Як збільшувалася заборгованість українців по комуналці-Інфографіка (фото: slovoidilo.ua)

Як повідомлялося раніше, в Україні заборонили відключати світло за борги у "червоній" зоні карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
услуги ЖКХ Комунальні платежі
LITE
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк