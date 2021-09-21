Як в Україні змінювалася заборгованість за комуналку (інфографіка)

В Україні заборгованість громадян з оплати за житлово-комунальні послуги станом на початок серпня склала 64,4 млрд гривень, що на 15,5% більше, ніж рік тому. При цьому, за даними Держстату, тарифи на ЖКП подорожчали за 12 місяців майже на 30%.

Як накопичувалася сума боргів за комуналку протягом останніх 5 років, показано в інфографіці на сайті " Слово і діло ".

Потрібно зазначити, що хоча сума заборгованості населення в зазначений проміжок часу перманентно збільшується, в процентному співвідношенні приріст демонструє мінімальні коливання з 2019-го по першу половину 2021-го, але значну різницю з 2016-го по 2019 роки.

Як в Україні накопичувалася заборгованість по комуналці

Наприкінці 2016 року українці заборгували за комунальні послуги 23,5 мільярда гривень, з яких:

9,4 млрд за опалення та гарячу воду,

6,4 млрд за газ, 3,3 млрд за електрику,

2,4 млрд за утримання будинку,

1,5 млрд за водовідведення,

400 мільйонів за вивезення побутових відходів.

Наприкінці 2017- го борг становив вже 32,3 млрд грн, тобто зріс на 37,4%:

за газ заборгованість збільшилася до 12,4 млрд, тобто на 93,7%!

за гарячу воду населення заборгувало 11,1 млрд,

за електрику-3,6 млрд,

за утримання будинку 3 млрд,

за водовідведення -1,8 млрд.

за вивезення сміття борг не змінився.

До кінця 2018 борги за послуги ЖКГ зросли на цілих 72,1% і склали 55,6 млрд:

найбільше зросла заборгованість за газ (+ 112,9%), і досягла суми 26,4 млрд,

за опалення та гарячу воду борг збільшився до 16,7 млрд (+ 50,4%),

значно зріс борг за водовідведення (+72,2%) - 3,1 млрд,

за світло борг став більше на 33,3% і досяг 4,8 млрд,

за утримання будинку - теж + 33,3% і склав 4 млрд,

за вивезення сміття борг збільшився на 50% - 600 мільйонів.

До кінця 2019 року заборгованість населення по комуналці збільшилася на 14,6% і склала 63,7 млрд

за газ збільшився до 27,9 млрд (+ 5,7%)

за гарячу воду та опалення - до 22,4 млрд (+ 22,2%),

за водовідведення - до 4,1 млрд (+ 32,3%),

за електрику - до 5.4 млрд (+12,5%),

за утримання будинку - до 5,1 млрд, (+27,5%),

за вивезення сміття - до 800 мільйонів (+33,3%).

До кінця 2020 року загальний борг збільшився на 15,5% і склав 73 6 млрд:

за газ склав 31,5 млрд (+12,9%),

за гарячу воду - 24,1 млрд (+ 18,1%),

за водовідведення - 5,7 млрд (+ 39%),

за світло - 6,1 млрд (+ 13%),

за утримання будинку - 5,1 млрд,

за вивезення сміття - 1,1 млрд (+ 37,5%).

На 1 серпня 2021- го громадяни заборгували за комуналку вже 64,4 млрд, тобто на 15,5% більший:

борг за газ досяг суми в 23,7 млрд (+10%),

за гарячу воду та опалення - 20,3 млрд (+ 17,8%),

за електрику - 7,1 млрд (+ 34,7%),

за водовідведення - 6,5 млрд (+ 16%),

за утримання будинку - 5,5 млрд (+ 9,9%),

за вивезення побутових відходів - 1,2 млрд (+ 17,2%).

Як збільшувалася заборгованість українців по комуналці-Інфографіка (фото: slovoidilo.ua)