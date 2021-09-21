Як в Україні змінювалася заборгованість за комуналку (інфографіка)
В Україні заборгованість громадян з оплати за житлово-комунальні послуги станом на початок серпня склала 64,4 млрд гривень, що на 15,5% більше, ніж рік тому. При цьому, за даними Держстату, тарифи на ЖКП подорожчали за 12 місяців майже на 30%.
Як накопичувалася сума боргів за комуналку протягом останніх 5 років, показано в інфографіці на сайті "Слово і діло".
Потрібно зазначити, що хоча сума заборгованості населення в зазначений проміжок часу перманентно збільшується, в процентному співвідношенні приріст демонструє мінімальні коливання з 2019-го по першу половину 2021-го, але значну різницю з 2016-го по 2019 роки.
Як в Україні накопичувалася заборгованість по комуналці
Наприкінці 2016 року українці заборгували за комунальні послуги 23,5 мільярда гривень, з яких:
- 9,4 млрд за опалення та гарячу воду,
- 6,4 млрд за газ, 3,3 млрд за електрику,
- 2,4 млрд за утримання будинку,
- 1,5 млрд за водовідведення,
- 400 мільйонів за вивезення побутових відходів.
Наприкінці 2017- го борг становив вже 32,3 млрд грн, тобто зріс на 37,4%:
- за газ заборгованість збільшилася до 12,4 млрд, тобто на 93,7%!
- за гарячу воду населення заборгувало 11,1 млрд,
- за електрику-3,6 млрд,
- за утримання будинку 3 млрд,
- за водовідведення -1,8 млрд.
- за вивезення сміття борг не змінився.
До кінця 2018 борги за послуги ЖКГ зросли на цілих 72,1% і склали 55,6 млрд:
- найбільше зросла заборгованість за газ (+ 112,9%), і досягла суми 26,4 млрд,
- за опалення та гарячу воду борг збільшився до 16,7 млрд (+ 50,4%),
- значно зріс борг за водовідведення (+72,2%) - 3,1 млрд,
- за світло борг став більше на 33,3% і досяг 4,8 млрд,
- за утримання будинку - теж + 33,3% і склав 4 млрд,
- за вивезення сміття борг збільшився на 50% - 600 мільйонів.
До кінця 2019 року заборгованість населення по комуналці збільшилася на 14,6% і склала 63,7 млрд
- за газ збільшився до 27,9 млрд (+ 5,7%)
- за гарячу воду та опалення - до 22,4 млрд (+ 22,2%),
- за водовідведення - до 4,1 млрд (+ 32,3%),
- за електрику - до 5.4 млрд (+12,5%),
- за утримання будинку - до 5,1 млрд, (+27,5%),
- за вивезення сміття - до 800 мільйонів (+33,3%).
До кінця 2020 року загальний борг збільшився на 15,5% і склав 73 6 млрд:
- за газ склав 31,5 млрд (+12,9%),
- за гарячу воду - 24,1 млрд (+ 18,1%),
- за водовідведення - 5,7 млрд (+ 39%),
- за світло - 6,1 млрд (+ 13%),
- за утримання будинку - 5,1 млрд,
- за вивезення сміття - 1,1 млрд (+ 37,5%).
На 1 серпня 2021- го громадяни заборгували за комуналку вже 64,4 млрд, тобто на 15,5% більший:
- борг за газ досяг суми в 23,7 млрд (+10%),
- за гарячу воду та опалення - 20,3 млрд (+ 17,8%),
- за електрику - 7,1 млрд (+ 34,7%),
- за водовідведення - 6,5 млрд (+ 16%),
- за утримання будинку - 5,5 млрд (+ 9,9%),
- за вивезення побутових відходів - 1,2 млрд (+ 17,2%).
Як збільшувалася заборгованість українців по комуналці-Інфографіка (фото: slovoidilo.ua)
Як повідомлялося раніше, в Україні заборонили відключати світло за борги у "червоній" зоні карантину.