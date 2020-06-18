В Украине массово уничтожают красивую дикую птицу: мешает бизнесу

В Украине массово уничтожают красивую птичку. Виновата щурка золотистая в том, что питается пчелами, а это вредит бизнесу пасечников. Кадры с ведрами мертвых птиц выкладывают в сети со словами "не такая уж эта щурка и неуловимая" и делятся способами борьбы с вредителем.

После того, как тревогу забили зоозащитники, на проблему обратила внимание Госэкоинспекция. Ранее птице хватало диких насекомых, но неблагоприятная погода и пестициды вытравили их с полей, поэтому щурка начала питаться домашними пчелами, говорится в сюжете ТСН.

Некоторые пасечники пытаются гуманно отвадить птицу без кровопролития, но другие применяют оружие и силки.

"Пасечники доходят до зверских методов уничтожения – бетоном их заливают, палят в норах (щурка гнездится в норах на обрывах. – Ред.), уничтожают норы, чтобы птенцы не могли вылезти", – говорит орнитолог Виталий Казанник.

И хотя птица не внесена в Красную книгу, за каждую убитую особь "браконьеры" могут "попасть" на штраф – до 1350 грн.

Специалисты говорят, что человек сам создал дефицит еды для птицы, а теперь пытается уничтожить ее.

В украинской столице пчеловодства – Гадяче Полтавской области – говорят, что, конечно, это негуманно, но птицы и вправду наносят огромный вред. Ведь одна пчелиная матка стоит от 200 грн и растить ее нужно не менее месяца.

Пчеловоды рассказывают, что когда-то щурку видели лишь на картинках в книгах по пчеловодству. Орнитологи говорят, что над пасекой можно поставить пугала – силуэты хищных птиц, чтобы отпугать щурку. Кроме того, такие пугала можно поставить рядом с местами, где птица может загнездиться.

Для того, чтобы понять, критична ли ситуация, птиц нужно пересчитать. Тогда станет понятно, грозит ли популяции уничтожение.

Пасечники объявили войну щурке золотистой (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что под Одессой силовики хвастаются убийством краснокнижных птиц.

Также сообщалось, что под Донецком заметили исчезающего хищника из Красной книги.