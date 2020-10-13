В Украине летальность от COVID-19 низкая: киевский врач успокоил цифрами

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей. От осложнений COVID-19 умирают люди с хроническими заболеваниями. Киевский инфекционист Евгений Дубровский сообщил, что несмотря на возросшую динамику заболеваемости, летальность от коронавируса в нашей стране низкая. Об єтом врач написал на своей Facebook-странице.

Также медик в который раз подчеркнул, что 80 % населения в Украине болеет в легкой форме. Эти пациенты не требуют особого лечения и могут находиться дома.

"Летальность от COVID-19 низкая. Как практикующий инфекционист, я вижу, что подавляющее большинство болеет не в тяжелых формах. Согласно мировым данным, а также нашим собственным, не менее 90-80% болеют в легкой форме, не требующей особого лечения", - написал доктор.

Дубровский отмечает, что остающиеся 20% пациентов нуждаются в госпитализации.

"Действующая система мощных стационаров направлена на оказание помощи именно 10-20 оставшимся процентам. Но это тоже большая цифра", - резюмировал он.

По словам врача, стационары действительно перегружены из-за несовершенности украинской медицинской системы.

"Стационары перегружены. Действительно наблюдается дефицит больничных коек. Количество поступающих большое. Причина кроется в несовершенстве оказания амбулаторной помощи. Потому, что реальные условия не дают возможности полноценно и адекватно вести и наблюдать амбулаторных пациентов. Население настолько уже запугано неправдивой, ложной информацией, что совершенно не знает, что делать и куда бежать", - рассказал медик.

Как мы писали ранее, украинцев обманывают с тестами на COVID-19.