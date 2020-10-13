В Україні летальність від COVID-19 низька: київський лікар заспокоїв цифрами

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати людей. Від ускладнень COVID-19 вмирають люди з хронічними захворюваннями. Київський інфекціоніст Євген Дубровський повідомив, що незважаючи на зростаючу динаміку захворюваності, летальність від коронавірусу в нашій країні низька. Про це лікар написав на своїй Facebook-сторінці.

Також медик вкотре підкреслив, що 80 % населення в Україні хворіє в легкій формі. Ці пацієнти не вимагають особливого лікування і можуть перебувати вдома.

"Летальність від COVID-19 низька. Як практикуючий інфекціоніст, я бачу, що переважна більшість хворіє не в важких формах. Згідно зі світовими даними, а також нашим власними, не менш 90-80% хворіють в легкій формі, що не вимагає особливого лікування", - написав доктор.

Дубровський зазначає, що залишаються 20% пацієнті, які потребують госпіталізації.

"Діюча система потужних стаціонарів спрямована на надання допомоги саме залишившимся 10-20 відсоткам. Але це теж велика цифра", - резюмував він.

За словами лікаря, стаціонари дійсно перевантажені через недосконалість української медичної системи.

"Стаціонари перевантажені. Дійсно спостерігається дефіцит лікарняних ліжок. Кількість вступників велика. Причина криється в недосконалості надання амбулаторної допомоги. Тому, що реальні умови не дають можливості повноцінно та адекватно вести і спостерігати амбулаторних пацієнтів. Населення настільки вже залякане неправдивою, помилковою інформацією, що зовсім не знає, що робити і куди бігти", - розповів медик.

Як ми писали раніше, українців обманюють з тестами на COVID-19.