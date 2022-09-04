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В Украине легализуют порнографию? Зеленский уже ответил на петицию

Новина українською →
Воскресенье 04 сентября 2022 16:03
В Украине легализуют порнографию? Зеленский уже ответил на петицию Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы создали петицию, в которой призвали президента Украины легализировать порнографию и эротику. В августе эта петиция набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения.

Что ответил Владимир Зеленский на петицию о легализации порнографии - читайте ниже.

Автор электронной петиции о легализации порнографии и эротики - Сиромский Тарас Михайлович. В своем обращении к президенту он отметил, что большинство развитых стран не имеют запретов на порнографическую деятельность. А в Украине существует закон, который нарушает права человека и дает очень обобщенный ответ о понятиях, что такое порнография и эротика.

"Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, где запрещают женщинам носить коротенькие юбки или раздеваться на пляже.

Тем более сейчас, когда много людей потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты, когда для многих - это единственный способ общения с противоположным полом из-за особенностей здоровья или места пребывания", - говорится в тексте петиции.

Зеленский заявил, что реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера обеспечивает Кабинет министров, поэтому эту петицию должны рассматривать должны там.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать, согласно компетенции, поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах обращения автора обращения", - сказано в ответе президента.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве появилась петиция о запрете электросамокатов.

А еще рассказывали о том, что киевляне требуют сократить комендантский час с помощью петиции.

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Петиция Владимир Зеленский
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