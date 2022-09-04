В Украине легализуют порнографию? Зеленский уже ответил на петицию

Украинцы создали петицию, в которой призвали президента Украины легализировать порнографию и эротику. В августе эта петиция набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения.

Что ответил Владимир Зеленский на петицию о легализации порнографии - читайте ниже.

Автор электронной петиции о легализации порнографии и эротики - Сиромский Тарас Михайлович. В своем обращении к президенту он отметил, что большинство развитых стран не имеют запретов на порнографическую деятельность. А в Украине существует закон, который нарушает права человека и дает очень обобщенный ответ о понятиях, что такое порнография и эротика.

"Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, где запрещают женщинам носить коротенькие юбки или раздеваться на пляже.

Тем более сейчас, когда много людей потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты, когда для многих - это единственный способ общения с противоположным полом из-за особенностей здоровья или места пребывания", - говорится в тексте петиции.

Зеленский заявил, что реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера обеспечивает Кабинет министров, поэтому эту петицию должны рассматривать должны там.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать, согласно компетенции, поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах обращения автора обращения", - сказано в ответе президента.