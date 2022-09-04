В Україні легалізують порнографію? Зеленський вже відповів на петицію

Українці створили петицію, в якій закликали президента України легалізувати порнографію та еротику. У серпні ця петиція набрала необхідні 25 000 голосів для розгляду.

Що відповів Володимир Зеленський на петицію про легалізацію порнографії - читайте нижче.

Автор електронної петиції про легалізацію порнографії та еротики - Сіромський Тарас Михайлович. У своєму зверненні до президента він зазначив, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність. А в Україні існує закон, який порушує права людини та дає дуже узагальнену відповідь про поняття, що таке порнографія та еротика.

"Нам пора рухатися до цивілізованих держав, а не сидіти на рівні країн третього світу, де забороняють жінкам носити коротенькі спідниці або роздягатися на пляжі.

Тим більше зараз, коли багато людей втратили роботу і це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети, коли для багатьох - це єдиний спосіб спілкування з протилежною статтю через особливості здоров'я або місця перебування", - йдеться в тексті петиції.

Зеленський заявив, що реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі та обігу продукції та видовищних заходів сексуального характеру забезпечує Кабінет Міністрів, тому цю петицію мають розглядати там.

"Враховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати, відповідно до компетенції, порушене в електронній петиції питання та проінформувати про результати звернення автора звернення", - сказано у відповіді президента.