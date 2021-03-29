В Украине от коронавируса умер школьник: врачи боролись до последнего
В Харьковской области умер 11-летний школьник с диагнозом коронавирус, а также тяжелой формой герпесвирусной инфекции.
Об этом сообщает Суспільне.
Страшное известие из Харьковской области подтвердила главный санитарный врач региона Любовь Махота.
"Был диагностирован COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", - прокомментировала чиновник от медицины.
Сообщается, что мальчик попал в больницу 8 марта. Главный врач детской инфекционки Дмитрий Кухар рассказал, что за жизнь ребенка сражались более двух недель. Однако 26 марта ребенку стало плохо и он умер.
Помимо COVID-19 у школьника была тяжелая инфекция.
"У него был COVID и менингоэнцефалит - тяжелый герпетический менингоэнцефалит", - сказал Кухар.
По данным лабцентра, информация о смерти ребенка будет отражена в статистике COVID-19 Харьковской области. Это первый случай смерти ребенка от коронавируса в регионе.
Напомним, что в Украине коронавирус после выходных пошел на спад после резкого роста. По состоянию на понедельник, 29 марта, зафиксировано более 8 тысяч новых больных.
К слову, недавно врач-иммунолог предупредил, что Украину ждут новые локдауны и назвал сроки.