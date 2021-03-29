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В Украине от коронавируса умер школьник: врачи боролись до последнего

Новина українською → Харківська область, Понедельник 29 марта 2021 13:23
В Украине от коронавируса умер школьник: врачи боролись до последнего Коллаж РБК-Украина: в Украине от коронавирус умер школьник
Автор: Светлана Мащенко

В Харьковской области умер 11-летний школьник с диагнозом коронавирус, а также тяжелой формой герпесвирусной инфекции.

Об этом сообщает Суспільне.

Страшное известие из Харьковской области подтвердила главный санитарный врач региона Любовь Махота.

"Был диагностирован COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", - прокомментировала чиновник от медицины.

Сообщается, что мальчик попал в больницу 8 марта. Главный врач детской инфекционки Дмитрий Кухар рассказал, что за жизнь ребенка сражались более двух недель. Однако 26 марта ребенку стало плохо и он умер.

Помимо COVID-19 у школьника была тяжелая инфекция.

"У него был COVID и менингоэнцефалит - тяжелый герпетический менингоэнцефалит", - сказал Кухар.

По данным лабцентра, информация о смерти ребенка будет отражена в статистике COVID-19 Харьковской области. Это первый случай смерти ребенка от коронавируса в регионе.

Напомним, что в Украине коронавирус после выходных пошел на спад после резкого роста. По состоянию на понедельник, 29 марта, зафиксировано более 8 тысяч новых больных.

К слову, недавно врач-иммунолог предупредил, что Украину ждут новые локдауны и назвал сроки.

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