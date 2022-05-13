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В Украине кардинально поменяется погода: придут похолодание и сильные дожди

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни кардинально поменяется. На смену летним градусам придут сильные дожди и ливни, а температура воздуха резко упадет в большинстве областей страны.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие 10 дней – читайте в Styler ниже.

По данным портала Sinoptik, на востоке страны температура начнет снижаться. На выходных днем ожидается не более +21 градуса днем, в субботу пройдут сильные дожди. Уже во вторник, 17 мая, резко похолодает. Ожидается +14 +16 градусов и синоптики прогнозируют сильные дожди 17-19 мая.

Испортится погода в северных областях. В пятницу будет сухо и солнечно, около +20 градусов. С воскресенья начнется похолодание, температура будет колебаться в пределах +13 +17 градусов. С 17 мая синоптики прогнозируют сильные дожди.

На юге погода в ближайшую неделю порадует, ожидается от +20 до +24 градусов. Сильный дождь стоит ожидать только 18 мая. Ночью в регионе также буде довольно тепло, от +12 до +16 градусов.

Жителям западных областей синоптики прогнозируют грозу в пятницу, 13 мая. Выходные будут солнечные, до +19 градусов днем. С 17 мая в регионе снова ожидаются сильные дожди, а температура упадет до +15 +17 градусов. После 20 мая тепло снова вернется.

Погода в Киеве

В столице 13 мая будет облачно, но сухо. Днем прогреется до +22 градусов. Похолодание в Киеве синоптики прогнозируют с 17 мая. Ожидаются ливни, а днем температура упадет до +16 +17 градусов. Уже к 21 мая температура снова поднимется выше 20 градусов тепла.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.

А также рассказывали о том, какая погода ожидается в Украине летом.

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