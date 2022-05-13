В Україні кардинально зміниться погода: прийдуть похолодання і сильні дощі

Погода в Україні найближчими днями кардинально зміниться. На зміну літнім градусам прийдуть сильні дощі та зливи, а температура повітря різко впаде в більшості областей країни.
Яка погода чекає українців у найближчі 10 днів - читайте в Styler нижче.
За даними порталу Sinoptik, на сході країни температура почне знижуватися. На вихідних вдень очікується не більше +21 градуса вдень, в суботу пройдуть сильні дощі. Вже у вівторок, 17 травня, різко похолодає. Очікується +14 +16 градусів і синоптики прогнозують сильні дощі 17-19 травня.
У столиці 13 травня буде хмарно, але сухо. Вдень прогріється до +22 градусів. Похолодання в Києві синоптики прогнозують з 17 травня. Очікуються зливи, а вдень температура впаде до +16 +17 градусів. Вже до 21 травня температура знову підніметься вище 20 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йде холодний атмосферний фронт.
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