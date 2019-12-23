В Украине кардинально изменится погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине основательно испортилась с приходом в страну циклона, который принес дожди и даже ливни, а в некоторых регионах сегодня ожидаются штормовые порывы ветра до 15-20 м/с, а местами до 25-28 м/с. Температура воздуха по-прежнему аномально высокая для декабря, но вскоре все изменится. Синоптики Укргидрометцентра и Наталка Диденко назвали дату начала морозов и снега в Украине.

По прогнозу Наталки Диденко, во вторник, 24 декабря, в западных областях ожидаются сильные дожди, а в Карпатах вперемешку с мокрым снегом. На остальных территориях также ожидаются осадки. Только в восточных областях будет морось и туманы.

Уже с завтрашнего дня начнет снижаться температура, значения на термометра будут показывать +4... +8 градусов, а в южных областях от +7 до +12.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в Сочельник католического Рождества будет влажно, небольшой дождь, но все еще сравнительно тепло - около +6 по Цельсию.

"В дальнейшем в столице также постепенно будет холодать, "минусы" придут ориентировочно 27-28 декабря", - утверждает синоптик.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Данные карт ресурса Укргидрометцентр подтверждают прогноз Наталки Диденко. Температура начнет постепенно снижаться, а первый минус на градуснике жители страны увидят уже 27 декабря.

Завтра, 24 декабря, все еще будет довольно тепло (+4... +8), а на Юге - от +7 до +10. На Западе сильные ливни, на Востоке - пасмурно, но без осадков, а на остальной территории дожди.

В среду, 25 декабря, аномальная декабрьская температура еще будет держаться, ветер по-прежнему сильный. Интенсивность осадков в западных областях снизится, но дожди дойдут и до Востока страны.

Погода в Украине 24 и 25 декабря (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 26 декабря, с Запада придет похолодание (0... +4), а дождь в регионе будет идти в перемешку с мокрым снегом. Порывистый ветер сохранится лишь в западных областях. На Севере похолодает до +2... +5, на остальных территориях от +4 до +7.

С 27 декабря начнутся ночные морозы до -2 градусов на Западе, на Севере ночью 0... +2, в других областях ночью сохранится минимальный плюс. Днем от -1 до +4, на Юге +3... +5 градусов.

Кроме того по всей стране будет идти небольшой снег, а местами вперемешку с дождем.

Погода в Украине 26 и 27 декабря (фото: meteo.gov.ua)