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В Украине кардинально изменилась цена на сахар

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Вторник 08 февраля 2022 09:07
В Украине кардинально изменилась цена на сахар В Украине возросла цена на сахар (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цена на сахар в Украине в феврале 2022 года стремительно пошла вверх.

Об этом сообщает издание "Агроцентр".

Какая цена сахара сейчас

В настоящее время средняя стоимость в магазинах за килограмм продукта составляет 26,27 грн.

Интересно, что цена на трехкилограммовую пачку сахара за месяц снизилась. Так, если в прошлом месяце супермаркеты продавали ее в среднем за 81,80 грн, то к февралю цена упала до 77,90 грн.

Сахар в украинских супермаркетах продают по таким ценам:

Auchan – 27,20 грн;
Novus – 25,39 грн;
Metro – 25,30 грн;
Varus – 27,20 грн.

Сахар - рекордсмен подорожания

Сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены в 2021 году. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, за год стоимость взлетела на 61,5%. Наряду с сахаром в стране значительно подорожали подсолнечное масло (на 57,7%), яйца (47%) и хлеб (15,8%).

Снижайте потребление сахара

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения настоятельно призывает к глобальным действиям, направленным на то, чтобы сократить потребление сахаросодержащих напитков и снизить их воздействие на здоровье людей.

Согласно ВОЗ, для полноценной здоровой жизни требуется не более 25 граммов чистой сахарозы в день.

Как мы ранее писали, в Украине подорожал популярный овощ, который покупают все.

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