В Украине кардинально изменилась цена на сахар
Цена на сахар в Украине в феврале 2022 года стремительно пошла вверх.
Об этом сообщает издание "Агроцентр".
Какая цена сахара сейчас
В настоящее время средняя стоимость в магазинах за килограмм продукта составляет 26,27 грн.
Интересно, что цена на трехкилограммовую пачку сахара за месяц снизилась. Так, если в прошлом месяце супермаркеты продавали ее в среднем за 81,80 грн, то к февралю цена упала до 77,90 грн.
Сахар в украинских супермаркетах продают по таким ценам:
Auchan – 27,20 грн;
Novus – 25,39 грн;
Metro – 25,30 грн;
Varus – 27,20 грн.
Сахар - рекордсмен подорожания
Сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены в 2021 году. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, за год стоимость взлетела на 61,5%. Наряду с сахаром в стране значительно подорожали подсолнечное масло (на 57,7%), яйца (47%) и хлеб (15,8%).
Снижайте потребление сахара
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения настоятельно призывает к глобальным действиям, направленным на то, чтобы сократить потребление сахаросодержащих напитков и снизить их воздействие на здоровье людей.
Согласно ВОЗ, для полноценной здоровой жизни требуется не более 25 граммов чистой сахарозы в день.
Как мы ранее писали, в Украине подорожал популярный овощ, который покупают все.