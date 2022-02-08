В Україні кардинально змінилася ціна на цукор
Ціна на цукор в Україні в лютому 2022 року стрімко пішла вгору.
Про це повідомляє видання "Агроцентр".
Яка ціна цукру зараз
Нині середня вартість в магазинах за кілограм продукту становить 26,27 грн.
Цікаво, що ціна на трикілограмову пачку цукру за місяць знизилася. Так, якщо минулого місяця супермаркети продавали її в середньому за 81,80 грн, то до лютого ціна впала до 77,90 грн.
Цукор в українських супермаркетах продають за такими цінами:
Auchan - 27,20 грн;
Novus - 25,39 грн;
Metro - 25,30 грн;
Varus - 27,20 грн.
Цукор - рекордсмен подорожчання
Цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни у 2021 році. Як свідчать дані Державної служби статистики України, за рік вартість злетіла на 61,5%. Поряд з цукром в країні значно подорожчали соняшникова олія (на 57,7%), яйця (47%) і хліб (15,8%).
Знижуйте споживання цукру
Відзначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я настійно закликає до глобальних дій, спрямованих на те, щоб скоротити споживання цукровмісних напоїв і знизити їх вплив на здоров'я людей.
Згідно ВООЗ, для повноцінного здорового життя потрібно не більше 25 грамів чистої сахарози в день.
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