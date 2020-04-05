В Украине из-за карантина активизировались мошенники: все схемы

Карантин в Украине - мошенники придумали новый способ обмана (Коллаж РБК-Украина)

В Украине в период пандемии начали появляться новые аферы

Пандемия коронавируса 2020 в Украине привела к появлению новых видов мошенничества, распространение которых набирает все большие обороты с каждым днем. Каких именно и что с этим делать - читайте в материале.

Жертвам может приходить рассылка писем от имени Всемирной Организации Здравоохранения, в которой содержится ложная информация о рекомендациях и профилактике заболевания. Если вам пришло подобное письмо, то не стоит открывать вложения в письмах или переходить по ссылкам.

Также существуют мошенники, которые скрываются под маской благотворителей и собирают пожертвования на борьбу с инфекцией либо говорят о фондах, которые якобы занимаются созданием противовирусной вакцины.

Мошеннические сайты и страницы с востребованными сейчас товарами - масками, респираторами, термометрами пользуются хоть и старой, но проверенной схемой, суть которой заключается в предоплате за несуществующий товар.

В связи с усилением мер карантина в Украине, которое начинается с 6 апреля, стоит помнить, что контроль за соблюдением правил во время ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Напомним, что в Украине мошенники используют коронавирус для новой схемы обмана.

Мы писали, что из-за пандемии активизировались интернет-мошенники, а также рассказали, как от них уберечься.