В Украине из-за карантина активизировались мошенники: что нужно знать

В Украине в период карантина выросло количество случаев мошенничества в многоквартирных домах
Карантин в Украине продлили до 24 апреля, и гражданам в этот период рекомендовали по возможности не покидать свои дома. В Министерстве развития общин и территорий дали ряд советов жителям многоэтажек и предупредили об участившихся случаях мошенничества во время действия ограничительных мер.
В ведомстве рассказали, что аферисты и злоумышленники придумали новый "прием" - они обманом проникают в подъезды многоквартирных домов под предлогом проверки и дезинфекции.
В пресс-службе министерства 27 марта отметили, что количество таких случаев увеличилось преимущественно в Киеве.
Что нужно делать жителям многоэтажек во время карантина - советы от Минрегиона (Фото: minregion.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что коронавирус привел к появлению новых способов мошенничества - паника из-за COVID-19 позволила аферистам наживаться на пандемии. Какие новые схемы обмана придумали злоумышленники во время карантина - читайте в материале Styler.