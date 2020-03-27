В Україні через карантин активізувалися шахраї: що потрібно знати

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, і громадянам у цей період рекомендували по можливості не залишати свої домівки. У Міністерстві розвитку громад і територій дали кілька порад мешканцям багатоповерхівок і попередили про випадки шахрайства під час дії обмежувальних заходів.

У відомстві розповіли, що аферисти і злодії придумали новий "прийом" - вони обманом проникають у під'їзди багатоквартирних будинків під приводом перевірки та дезінфекції.

У прес-службі міністерства 27 березня зазначили, що кількість таких випадків збільшилася переважно в Києві.

Також Мінрегіон опублікував рекомендації громадянам під час карантину

Виходите з квартири тільки в разі крайньої необхідності

За межами квартири за можливості користуйтесь масками, рукавичками, окулярами, уникайте дотиків до обличчя

Замовляйте продукти і ліки онлайн

Максимально уникайте скупчення людей.

Тримайте дистанцію між людьми 1,5 метра

Намагайтеся ходити по сходах і не користуватися ліфтом

Обмежте спілкування з людьми, які не проживають спільно з вами

На цей період посилюйте заходи, і за можливості дезінфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезінфектантом ручки дверей, перила сходів, кнопки ліфту тощо)

Уникайте торкатися кнопок ліфтів, дверних ручок без рукавичок

Пускайте в під'їзд тільки знайомих людей через шахраїв, які проникають в будинку під приводом перевірки та дезінфекції

Не користуйтеся дитячими майданчиками

Дезинфікуйте особисті речі.

Що потрібно робити мешканцям багатоповерхівок під час карантину - поради від Мінрегіону (Фото: minregion.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що коронавірус привів до появи нових способів шахрайства - паніка через COVID-19 дозволила аферистам наживатися на пандемії. Які нові схеми обману придумали зловмисники під час карантину - читайте в матеріалі Styler.