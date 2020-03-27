В Україні через карантин активізувалися шахраї: що потрібно знати

В Україні в період карантину зросла кількість випадків шахрайства у багатоквартирних будинках
Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, і громадянам у цей період рекомендували по можливості не залишати свої домівки. У Міністерстві розвитку громад і територій дали кілька порад мешканцям багатоповерхівок і попередили про випадки шахрайства під час дії обмежувальних заходів.
У відомстві розповіли, що аферисти і злодії придумали новий "прийом" - вони обманом проникають у під'їзди багатоквартирних будинків під приводом перевірки та дезінфекції.
У прес-службі міністерства 27 березня зазначили, що кількість таких випадків збільшилася переважно в Києві.
Що потрібно робити мешканцям багатоповерхівок під час карантину - поради від Мінрегіону (Фото: minregion.gov.ua)
Раніше ми писали про те, що коронавірус привів до появи нових способів шахрайства - паніка через COVID-19 дозволила аферистам наживатися на пандемії. Які нові схеми обману придумали зловмисники під час карантину - читайте в матеріалі Styler.