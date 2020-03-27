В Украине из-за карантина активизировались мошенники: что нужно знать
Карантин в Украине и мошенничество (коллаж: РБК-Украина)
В Украине в период карантина выросло количество случаев мошенничества в многоквартирных домах
Карантин в Украине продлили до 24 апреля, и гражданам в этот период рекомендовали по возможности не покидать свои дома. В Министерстве развития общин и территорий дали ряд советов жителям многоэтажек и предупредили об участившихся случаях мошенничества во время действия ограничительных мер.
В ведомстве рассказали, что аферисты и злоумышленники придумали новый "прием" - они обманом проникают в подъезды многоквартирных домов под предлогом проверки и дезинфекции.
В пресс-службе министерства 27 марта отметили, что количество таких случаев увеличилось преимущественно в Киеве.
Также Минрегион опубликовал рекомендации гражданам во время карантина
- Выходите из квартиры только в случае крайней необходимости
- За пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу
- Заказывайте продукты и лекарства онлайн
- Максимально избегайте скопления людей.
- Держите дистанцию между людьми 1,5 метра
- Старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом
- Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами
- На этот период усиливайте меры и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)
- Избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток
- Пускайте в подъезд только знакомых людей из-за мошенников, которые проникают в дома под предлогом проверки и дезинфекции
- Не пользуйтесь детскими площадками
- Дезинфицируйте личные вещи.
Что нужно делать жителям многоэтажек во время карантина - советы от Минрегиона (Фото: minregion.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что коронавирус привел к появлению новых способов мошенничества - паника из-за COVID-19 позволила аферистам наживаться на пандемии. Какие новые схемы обмана придумали злоумышленники во время карантина - читайте в материале Styler.
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