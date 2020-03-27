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В Україні через карантин активізувалися шахраї: що потрібно знати

STYLERЖиття    27.03.2020 - 19:48
В Україні через карантин активізувалися шахраї: що потрібно знати
Карантин в Україні та шахрайство (колаж: РБК-Україна)

В Україні в період карантину зросла кількість випадків шахрайства у багатоквартирних будинках

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, і громадянам у цей період рекомендували по можливості не залишати свої домівки. У Міністерстві розвитку громад і територій дали кілька порад мешканцям багатоповерхівок і попередили про випадки шахрайства під час дії обмежувальних заходів.

У відомстві розповіли, що аферисти і злодії придумали новий "прийом" - вони обманом проникають у під'їзди багатоквартирних будинків під приводом перевірки та дезінфекції.

У прес-службі міністерства 27 березня зазначили, що кількість таких випадків збільшилася переважно в Києві.

Також Мінрегіон опублікував рекомендації громадянам під час карантину

  • Виходите з квартири тільки в разі крайньої необхідності
  • За межами квартири за можливості користуйтесь масками, рукавичками, окулярами, уникайте дотиків до обличчя
  • Замовляйте продукти і ліки онлайн
  • Максимально уникайте скупчення людей.
  • Тримайте дистанцію між людьми 1,5 метра
  • Намагайтеся ходити по сходах і не користуватися ліфтом
  • Обмежте спілкування з людьми, які не проживають спільно з вами
  • На цей період посилюйте заходи, і за можливості дезінфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезінфектантом ручки дверей, перила сходів, кнопки ліфту тощо)
  • Уникайте торкатися кнопок ліфтів, дверних ручок без рукавичок
  • Пускайте в під'їзд тільки знайомих людей через шахраїв, які проникають в будинку під приводом перевірки та дезінфекції
  • Не користуйтеся дитячими майданчиками
  • Дезинфікуйте особисті речі.

В Україні через карантин активізувалися шахраї: що потрібно знати

Що потрібно робити мешканцям багатоповерхівок під час карантину - поради від Мінрегіону (Фото: minregion.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що коронавірус привів до появи нових способів шахрайства - паніка через COVID-19 дозволила аферистам наживатися на пандемії. Які нові схеми обману придумали зловмисники під час карантину - читайте в матеріалі Styler.

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