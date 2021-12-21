В Україні зміняться ціни на сир: в чому причина, і якими вони будуть

Ціна на сир в Україні зміниться. Це стосується продукту вітчизняного виробництва. Це пов'язано із завезенням в країну рекордної партії імпортного товару.

Про це повідомляє ТСН.

Скільки сиру завезли

Перед новорічними святами в країну надійшла величезна партія сиру з-за кордону - близько 4 тонн. Зокрема, імпортували 2,5 тис. тонн твердого та напівтвердого сиру.

Що буде з цінами

За словами експертів, ввезення іноземного продукту внесе свій внесок у формування ціни на сир на українському ринку.

Це означає, що вітчизняним виробникам доведеться або скорочувати виробництво, або істотно знижувати ціни на свою продукцію, щоб товар продавався.

Раніше експерти прогнозували подорожчання сиру перед Новим роком, як це сталося, наприклад, з м'ясом і бакалією.

До речі, на українському ринку з'явилося багато польського сиру, самі споживачі кажуть, що його якість набагато гірше продукту, наприклад, вітчизняного виробника.