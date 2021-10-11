В Украине изменятся цены на хлеб: эксперты озвучили прогноз

На сколько взлетит цена

Популярный у украинцев продукт может добавить в цене до 25%. Это произойдет из-за значительного подорожания газа, сахара, растительного масла и пшеницы.

"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%", - сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко.

Он напомнил, что в период более спокойных цен на энергоносители их доля составляла 5-7%.

Дудченко напомнил, что 90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия - 40%.

Среди других причин, которые вызовут подорожание выпечки также рост цены на сахар и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% - с 6,05-6,6 тыс. грн/тонну до 7,7-8,5 тыс. грн/тонну. Не стоит забывать и об инфляции 10%.