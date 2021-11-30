В Україні з 6 грудня зміняться карантинні правила: що потрібно знати

В Україні з 6 грудня зміняться карантинні правила. Для жителів країни, у яких немає covid-сертифікатів, обмеження стануть більш суворі.

Що потрібно знати про нові карантинні правила в Україні – читайте в матеріалі нижче.

Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, уряд прийняв рішення змінити правила карантину.

В першу чергу обмеження торкнуться тих, хто не вакцинований. Зміняться обмеження в "жовтих зонах" карантину і терміни дії деяких сертифікатів.

Нові заборони в "жовтій зоні"

За правилами, які почнуть діяти з 6 грудня, заборони торкнуться тих, у кого немає хоча б однієї дози вакцинації, негативного тесту на COVID-19 або сертифіката про одужання. Вони не зможуть:

Брати участь у всіх масових заходах - культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших.

Відвідувати кінотеатри, заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри та басейни.

Користуватися послугами закладів громадського харчування - бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Які COVID-документи можна використовувати

Жовтий сертифікат або паперова довідка 063-0. Тепер термін дії - 30 днів.

Зелений сертифікат (термін дії 365 днів)

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (термін дії 365 днів)

Іноземний сертифікат про вакцинацію вакцинами, які дозволені ВООЗ (термін дії 365 днів)

Негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген (термін дії-72 години)

Сертифікат про одужання (термін дії-105 днів)

Які ще працюватимуть обмеження

Бізнес тепер зобов'язаний перевіряти всі covid-сертифікати. Це зробити просто - за допомогою програми "Дія" в смартфоні. QR-код буде показувати статус сертифіката після зчитування.

На вулиці не можна Знаходиться без документів, які засвідчують особу.

Не можна самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації

Перевезення пасажирів в транспорті дозволена за кількістю місць для сидіння + 50% стоячі місць.

Робота закладів освіти буде заборонена, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% учнів і співробітників

Заборони "червоної зони"

Робота закладів освіти, де немає 100% вакцинації працівників

Робота ТРЦ

Робота розважальних закладів

Робота магазинів з непродовольчими товарами (ринків, в тому числі)

Робота закладів побутового обслуговування

Робота закладів з розміщення

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури

Робота закладів громадського харчування (крім роботи на винос і доставку)

Робота спортзалів, басейнів

Проведення масових заходів

Міжобласні та міжнародні перевезення

Обмеження не будуть діяти, якщо у всіх учасників є: зелений, міжнародний та іноземний сертифікати про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або тест на антиген, сертифікат про одужання.

Жовтий сертифікат в "червоній зоні" не дає права не виконувати обмеження.

Самоізоляція

Тепер на самоізоляцію зобов'язані піти особи, які прибули з РФ – на 14 діб. Наявність негативного тесту не звільняє від самоізоляції. Таке ж правило стосується ті, хто відвідував Індії та країни, де вже виявлений штам "Омікрон".