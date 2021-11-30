В Україні з 6 грудня зміняться карантинні правила: що потрібно знати
В Україні з 6 грудня зміняться карантинні правила. Для жителів країни, у яких немає covid-сертифікатів, обмеження стануть більш суворі.
Що потрібно знати про нові карантинні правила в Україні – читайте в матеріалі нижче.
Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, уряд прийняв рішення змінити правила карантину.
В першу чергу обмеження торкнуться тих, хто не вакцинований. Зміняться обмеження в "жовтих зонах" карантину і терміни дії деяких сертифікатів.
Нові заборони в "жовтій зоні"
За правилами, які почнуть діяти з 6 грудня, заборони торкнуться тих, у кого немає хоча б однієї дози вакцинації, негативного тесту на COVID-19 або сертифіката про одужання. Вони не зможуть:
Брати участь у всіх масових заходах - культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших.
Відвідувати кінотеатри, заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри та басейни.
Користуватися послугами закладів громадського харчування - бари, ресторани, кафе та інші заклади.
Які COVID-документи можна використовувати
- Жовтий сертифікат або паперова довідка 063-0. Тепер термін дії - 30 днів.
- Зелений сертифікат (термін дії 365 днів)
- Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (термін дії 365 днів)
- Іноземний сертифікат про вакцинацію вакцинами, які дозволені ВООЗ (термін дії 365 днів)
- Негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген (термін дії-72 години)
- Сертифікат про одужання (термін дії-105 днів)
Які ще працюватимуть обмеження
Бізнес тепер зобов'язаний перевіряти всі covid-сертифікати. Це зробити просто - за допомогою програми "Дія" в смартфоні. QR-код буде показувати статус сертифіката після зчитування.
На вулиці не можна Знаходиться без документів, які засвідчують особу.
Не можна самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації
Перевезення пасажирів в транспорті дозволена за кількістю місць для сидіння + 50% стоячі місць.
Робота закладів освіти буде заборонена, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% учнів і співробітників
Заборони "червоної зони"
- Робота закладів освіти, де немає 100% вакцинації працівників
- Робота ТРЦ
- Робота розважальних закладів
- Робота магазинів з непродовольчими товарами (ринків, в тому числі)
- Робота закладів побутового обслуговування
- Робота закладів з розміщення
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
- Робота закладів громадського харчування (крім роботи на винос і доставку)
- Робота спортзалів, басейнів
- Проведення масових заходів
- Міжобласні та міжнародні перевезення
Обмеження не будуть діяти, якщо у всіх учасників є: зелений, міжнародний та іноземний сертифікати про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або тест на антиген, сертифікат про одужання.
Жовтий сертифікат в "червоній зоні" не дає права не виконувати обмеження.
Самоізоляція
Тепер на самоізоляцію зобов'язані піти особи, які прибули з РФ – на 14 діб. Наявність негативного тесту не звільняє від самоізоляції. Таке ж правило стосується ті, хто відвідував Індії та країни, де вже виявлений штам "Омікрон".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які країни вводять обмеження через новий штам коронавірусу.
А також ми писали про те, що в Україні скоротиться термін дії "жовтих" covid-сертифікатів.