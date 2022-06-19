В Украине изменят продолжительность учебного года в школах: что известно

После введения военного положения в Украине были внесены изменения в некоторые образовательные законопроекты - в частности требование о продолжительности учебного года. Теперь же это изменение отменено решением Верховной Рады от 19 июня 2022 года.
Что нового в образовательном процессе - читайте ниже в нашем материале Styler.
Отныне требование о продолжительности учебного года в 175 дней вернули. Другие изменения в организации образовательного процесса на время действия военного положения остались.
Так, проект закона №7325 О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере образования относительно урегулирования отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения от 28.04.2022 предусматривает:
Напомним, что в Министерстве образования планируют организовать образовательный процесс для школьников и студентов с 1 сентября оффлайн. То есть дети и подростки должны сесть за парты с нового учебного года 2022/2023. Но речь идет только о тех регионах, где это сделать позволяет ситуация безопасности.
Также мы писали, что в Украине заработали детские лагеря, которые могут посетить дети в возрасте от 5 до 17 лет.