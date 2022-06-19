В Украине изменят продолжительность учебного года в школах: что известно

После введения военного положения в Украине были внесены изменения в некоторые образовательные законопроекты - в частности требование о продолжительности учебного года. Теперь же это изменение отменено решением Верховной Рады от 19 июня 2022 года.

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Отныне требование о продолжительности учебного года в 175 дней вернули. Другие изменения в организации образовательного процесса на время действия военного положения остались. Так, проект закона №7325 О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере образования относительно урегулирования отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения от 28.04.2022 предусматривает: Отмена нормы продолжительности учебного года 175 учебных дней (вернули 19 июня 2022). Отмену требований к количеству учащихся в классе (не менее 5, не более 24 для начального образования и не более 30 для базового и профильного среднего образования). Во время войны трудовой договор с руководителем учреждения общего среднего образования может быть продлен без проведения конкурса - не более чем на шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.