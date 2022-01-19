UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно будет стоить

Автор: Людмила Жукова

В Украине в последнее время растет в цене сливочное масло, и такая тенденция будет продолжаться.

Об этом сообщает ТСН.

Причина подорожания

Эксперты сообщают, что причиной подорожания масла является активный экспорт этого продукта. Например, в декабре 2021 года больше всего масла продали в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Грузию и Израиль. Всего за прошлый месяц его из страны вывезли более полутора тысяч тонн.

Прогнозы экономистов неутешительны - они уверяют, что цены на продукт будут расти, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.

Сколько сейчас стоит сливочное масло

Отметим, что сейчас пачка масла от известного производителя стартует от 45 гривен. Но это только при условии акции в супермаркете.

Скриншот

Чем полезно сливочное масло

Сливочное масло – это источник витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. При постоянном употреблении масла волосы станут блестящими и крепкими, а кожа – подтянутой и сияющей. Укрепится здоровье сердца и сосудов.

Напомним, что в Украине резко подорожает вся молочная продукция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты