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В Україні зміниться ціна на вершкове масло: скільки воно коштуватиме

Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом зростає в ціні вершкове масло, і така тенденція триватиме.

Про це повідомляє ТСН.

Причина подорожчання

Експерти повідомляють, що причиною подорожчання масла є активний експорт цього продукту. Наприклад, в грудні 2021 року найбільше масла продали в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Грузію та Ізраїль. Всього за минулий місяць його з країни вивезли понад півтори тисячі тонн.

Прогнози економістів невтішні - вони запевняють, що ціни на продукт будуть рости, поки не стане вигідно вершкове масло завозити з-за кордону.

Скільки зараз коштує вершкове масло

Відзначимо, що зараз пачка масла від відомого виробника стартує від 45 гривень. Але це тільки за умови акції в супермаркеті.

Скріншот

Чим корисно вершкове масло

Вершкове масло - це джерело вітамінів А, B, C, D, Е і К, а також жирних кислот Омега-3 і Омега-6. При постійному вживанні масла волосся стане блискучим і міцними, а шкіра – підтягнутою і сяючою. Зміцниться здоров'я серця і судин.

Нагадаємо, що в Україні різко подорожчає вся молочна продукція.

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Ціни на продукти