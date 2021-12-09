В Україні змінилися ціни на соняшникову олію: скільки воно зараз коштує
Соняшникова олія в Україні останнім часом стала потроху дешевшати. Експерти відзначають тенденцію до зниження вартості цього рослинного продукту.
Про це повідомляє Мінфін.
У супермаркетах різних мереж ціна на цей товар знизилася.
Тепер за пляшку соняшникової олії об'ємом 850 мл просять від 48,90 грн.
Експерти провели аналіз цін в українських магазинах та з'ясувалося, що найдешевша ціна на продукт торгової марки "Олейна" у рітейлера Novus – 48,90 грн за 850 мл.
Трохи дорожче масло можна купити в "Ашані" - 49,90 грн. А в Metro ціна, навпаки, підвищилася і зараз продукт коштує - 57,70 грн.
До речі, ще в листопаді соняшникова олія "Олейна" в середньому коштувала 55,73 грн.
Ціни на соняшникову олію знизилися в Україні (index.minfin.com.ua)
Нагадаємо, що Україна є один з найбільших виробників і експортерів масла у світі.
Як ми писали раніше, в Україні дорожчають продукти перед новорічними святами.