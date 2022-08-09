Как в Украине изменились цены на авто с пробегом. Разница от сотни до тысяч долларов

Эксперты проанализировали ценовую ситуацию на вторичном рынке до "нулевой" схемы растаможивания и после ее отмены с начала июля, взяв за основу 10 самых популярных среди украинских автовладельцев моделей подержанных авто разных лет выпуска, и сравнив их стоимость.

И вот какая картина вырисовывается согласно мониторингу цен (в долларах) в объявлениях о покупке/продаже авто с пробегом в июне и в августе:

Volkswagen Passat

B2 - 900 долларов в июне 2022 года - 800 долл в августе (на 100 долл дешевле)

B3 - 999 долл - 899 долл (на 100 долл дешевле)

B4 - 1500 долл - 1600 долл (на 100 долл дороже)

B5 - 2400 долл - 2500 долл (на 100 долл дороже)

B6 - 3500 долл - 4300 долл (на 800 долл дороже)

B7 - 6500 долл - 7000 долл (на 500 долл дороже)

B8 - 13500 долл - 10999 долл (на 2500 долл дешевле)

Skoda Octavia

A5 - 2700 долл - 3500 долл (на 800 долл дороже)

A7 - 6300 долл - 7950 (на 1650 долл дороже)

A8 - 21690 долл - 20700 долл (на 990 долл дешевле)

Volkswagen Golf

Golf IV - 2000 долл - 2000 долл (не изменилось)

Golf V - 3800 долл - 3200 долл (на 600 долл дешевле)

Golf VI - 4300 долл - 5000 долл (на 700 долл дороже)

Golf VII - 8800 долл - 7500 долл (на 1300 долл дешевле)

Renault Megane

1997 года выпуска - 2000 долл - 1700 долл (на 300 долл дешевле)

2010 г.в. - 4650 долл - 4650 долл (не изменилось)

2020 г.в. - 16000 долл - 16200 долл (на 200 долл дороже)

Ford Focus

2001 г.в. - 2700 долл - 2350 долл (на 350 долл дешевле)

2010 г.в. - 5400 долл - 4700 долл (на 700 долл дешевле)

2020 г.в. - 22820 - нет предложений

Opel Astra

1994 г.в. - 1400 долл - 1400 долл

2010 г.в. - 3900 долл - 4400 долл (на 500 долл дороже)

2020 г.в. - 14900 долл - 11800 долл (на 3100 долл дешевле)

Audi A6

1996 г.в. - 2350 долл - 2000 долл (на 350 долл дешевле)

2010 г.в. - 8700 - 8700 долл (не изменилось)

2020 г.в. - 46000 - 40000 (на 6000 дешевле)

Audi A4

1995 г.в. - 1900 долл - 2500 долл (на 600 долл дороже, но за авто 1996 г.в.)

2010 г.в. - 8300 долл - 6900 долл (на 1400 долл дешевле)

Renault Scenic

2010 г.в. - 4800 долл - 5200 долл (на 400 долл дороже)

2017 г.в. - 11400 долл - 11300 долл (на 100 долл дешевле авто 2018 г.в.)

Автоэксперты обращают внимание, хотя общего ценового тренда нет (на некоторые марки и модели цены стали выше, на некоторые же - упали), однако тренд на понижение цен более "свежих" авто четко прослеживается, тогда как машины постарше могут немного и дорожать.