Как в Украине изменились цены на авто с пробегом. Разница от сотни до тысяч долларов

После отмены "нулевой" растаможки в Украине цены на многие подержанные авто популярных марок на вторничном рынке стали ниже, и такая тенденция сохраняется сейчас даже несмотря на колебания курса доллара.
Как изменилась стоимость на различные модели машин с пробегом, описано в статистике AUTO-Consulting.
Эксперты проанализировали ценовую ситуацию на вторичном рынке до "нулевой" схемы растаможивания и после ее отмены с начала июля, взяв за основу 10 самых популярных среди украинских автовладельцев моделей подержанных авто разных лет выпуска, и сравнив их стоимость.
И вот какая картина вырисовывается согласно мониторингу цен (в долларах) в объявлениях о покупке/продаже авто с пробегом в июне и в августе:
Volkswagen Passat
B2 - 900 долларов в июне 2022 года - 800 долл в августе (на 100 долл дешевле)
Автоэксперты обращают внимание, хотя общего ценового тренда нет (на некоторые марки и модели цены стали выше, на некоторые же - упали), однако тренд на понижение цен более "свежих" авто четко прослеживается, тогда как машины постарше могут немного и дорожать.