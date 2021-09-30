В Украине изменились правила прописки детей: что известно

В Украине разрешили прописывать детей в ипотечной недвижимости, которая находится в доверительном управлении. Ранее Кабинет министров запрещал такую регистрацию, но суд встал на сторону родителей.

В 2020 году Кабинет министров запретил прописывать детей в ипотечной недвижимости. Однако 28 сентября Шестой апелляционный суд принял решение о правомерности такой регистрации и удовлетворил иск юриста Ростислава Кравца.

"Детей необходимо регистрировать, поскольку им нужно ходить в школу, им нужно получать медицинские услуги. А без регистрации этого сделать невозможно", - объяснил юрист.

Он отметил, что такое разрешение не должно спровоцировать рост количества махинаций с недвижимостью. При возникновении задолженности, ребенка просто снимут с регистрации. Этот процесс не сложный и как показывает опыт, проблем с ним не возникает.

Юрист Игорь Коржук объяснил, что ранее и банки запрещали такие прописки для детей, а в законодательстве этот вопрос не был урегулирован. Сейчас порядок изменился.

"Ипотекодатель может даже сдать в аренду ипотечное жилье, но только с согласия банка. Люди, которые после разрешения банка будут жить (с учетом детей), могут получить и право там временно прописаться. Если я приобрел это жилье, взяв кредит, то разве я не могу прописать в нем детей? Я становлюсь собственником жилья сразу после подписания договора купли-продажи. Если даже я покупаю квартиру за средства банка", - пояснил Коржук.

Что не так с пропиской детей в ипотечной недвижимости

Как отметил специалист по земельному праву Юрий Брыкайло, с такой пропиской детей возможны злоупотребления. Но банки могут добиться своего с помощью других рычагов: выписка детей или отчуждение недвижимого имущества.

"Ситуация с регулировкой специфична. Пока объект недвижимости в собственности ипотекодателя, никто не может его ограничивать в прописке. Так, банк при отчуждении имущества должен учитывать прописку ребенка. Но некоторые нечестные на руку начнут прописывать детей, чтобы банк не забрал жилье", - отметил эксперт.

Он добавил, что такие методы не будут действовать, так как банк должника поставит в такие условия, что придется либо отдавать долги по ипотеке, либо отдавать недвижимость. А наличие долга по ипотеке тянет и другие проблемы – заблокированные счета и невозможность выехать за границу.