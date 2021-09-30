ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине изменились правила прописки детей: что известно

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 17:23
В Украине изменились правила прописки детей: что известно Фото: В Украине изменились правила прописки детей (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине разрешили прописывать детей в ипотечной недвижимости, которая находится в доверительном управлении. Ранее Кабинет министров запрещал такую регистрацию, но суд встал на сторону родителей.

Об этом говорится в материале UBR.

В 2020 году Кабинет министров запретил прописывать детей в ипотечной недвижимости. Однако 28 сентября Шестой апелляционный суд принял решение о правомерности такой регистрации и удовлетворил иск юриста Ростислава Кравца.

"Детей необходимо регистрировать, поскольку им нужно ходить в школу, им нужно получать медицинские услуги. А без регистрации этого сделать невозможно", - объяснил юрист.

Он отметил, что такое разрешение не должно спровоцировать рост количества махинаций с недвижимостью. При возникновении задолженности, ребенка просто снимут с регистрации. Этот процесс не сложный и как показывает опыт, проблем с ним не возникает.

Юрист Игорь Коржук объяснил, что ранее и банки запрещали такие прописки для детей, а в законодательстве этот вопрос не был урегулирован. Сейчас порядок изменился.

"Ипотекодатель может даже сдать в аренду ипотечное жилье, но только с согласия банка. Люди, которые после разрешения банка будут жить (с учетом детей), могут получить и право там временно прописаться. Если я приобрел это жилье, взяв кредит, то разве я не могу прописать в нем детей? Я становлюсь собственником жилья сразу после подписания договора купли-продажи. Если даже я покупаю квартиру за средства банка", - пояснил Коржук.

Что не так с пропиской детей в ипотечной недвижимости

Как отметил специалист по земельному праву Юрий Брыкайло, с такой пропиской детей возможны злоупотребления. Но банки могут добиться своего с помощью других рычагов: выписка детей или отчуждение недвижимого имущества.

"Ситуация с регулировкой специфична. Пока объект недвижимости в собственности ипотекодателя, никто не может его ограничивать в прописке. Так, банк при отчуждении имущества должен учитывать прописку ребенка. Но некоторые нечестные на руку начнут прописывать детей, чтобы банк не забрал жилье", - отметил эксперт.

Он добавил, что такие методы не будут действовать, так как банк должника поставит в такие условия, что придется либо отдавать долги по ипотеке, либо отдавать недвижимость. А наличие долга по ипотеке тянет и другие проблемы – заблокированные счета и невозможность выехать за границу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минцифры рассказали, когда в Украине отменят бумажную справку о прописке.

Читайте РБК-Украина в Google News
ипотека прописка
LITE
Без таблеток: нутрициолог назвала три лучших средства от головной боли
Без таблеток: нутрициолог назвала три лучших средства от головной боли