В Минцифры рассказали, когда в Украине отменят бумажную справку о прописке

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, когда в Украине отменят бумажную справку о месте регистрации. По его словам, министерство активно работает над этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для "ТСН" .

Как рассказал Федоров, в настоящее время планируется в конце октября или в начале ноября позволить жителям всех городов Украины с ID-паспортом менять место регистрации с помощью сервиса "Дия".

"И после, или даже перед этим, во втором чтении будет принят соответствующий законопроект. Он, во-первых, "убивает" штамп в паспорте - этот советский рудимент, - потому что с онлайн-пропиской не нужно никуда отправлять документы ради штампа. И, во-вторых, в этом законопроекте прописано, что государство может самостоятельно проверять место регистрации", - сказал он.

Министр отметил, что прописка будет отображаться в мобильном приложении "Дия".

"Прописка будет уже в "Дие" - мы полностью убираем "институт" бумажки и штампа в паспорте", - добавил Федоров.