В Украине изменили правила зачисления детей в садики: что нужно знать
Кабинет министров Украины утвердил новые правила и положения об учреждениях дошкольного образования, которые регулируют процедуру зачисления в детские садики и соответствующую приоритетность.
Об этом 10 февраля говорится в сообщении пресс-службы МОН Украины.
Так, правительство внесло изменения в процедуру зачисления в детсады, перечень категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление, а также были обновлены основные принципы деятельности садиков.
"Документ обновляет основные принципы деятельности учреждений дошкольного образования (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа) согласно законам "Об образовании" и "О дошкольном образовании", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, эти изменения будут способствовать реализации права детей на получение дошкольного образования.
Какие категории получили приоритетное право устроить детей в садики
- проживающие на территории обслуживания государственного, коммунального учреждения дошкольного образования (в случае установления территории основателем заведения);
- те, кто является родными (усыновленными) братьями или сестрами детей, которые уже получают дошкольное образование в этом же детском саду;
- те, кто являются детьми работников этого же детсада;
- кто относится к категориям детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными нарушениями интеллектуального развития и/или сенсорными и физическими нарушениями;
- кто относится к категориям детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые устроены под опеку, в приемную семью, детский дом семейного типа, патронатную семью, а также усыновленных детей (если родители ребенка не хранят тайну усыновления);
- те, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах и находятся на учете в службах по делам детей;
- кто является внутренне перемещенными лицами или имеют статус ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов.
Обновленное положение также конкретизирует и процедуру зачисления детей в инклюзивные группы в учреждениях дошкольного образования. В случае зачисления детей с особыми образовательными потребностями в садике обязательно образуется инклюзивная или специальная группа. В таком случае к заявлению о приеме ребенка в детсад добавляют вывод инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.
Ранее сообщалось, что работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды останавливается на два дня - при этом школьники будут переведены на дистанционное обучение.
Напомним, что недавно в МОН рассказали, как будут работать школы в Украине до окончания карантина.