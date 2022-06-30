В Украине изменили правила выдачи военных билетов: что нужно знать

Военный билет для резервистов и других военнообязанных

Ранее военные билеты выдавали только военнообязанным. Теперь их будут выдавать еще и резервистам, и всем членам других военных формирований. Ранее Верховная Рада закрепила возможность привлекать резервистов в случае критической угрозы моментально, без мобилизации.

И на таких резервистов будет распространяться весь комплекс социальных льгот и гарантий, которые предусмотрены для мобилизованных.

Теперь военные билеты будут выдавать также при зачислении в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения заведений высшего образования.

Военный билет без военкомата

Ранее военные билеты выдавали только районными военными комиссариатами. Теперь такое понятие как военкомат ушло, вместо них появились центры комплектования и социальной поддержки. Именно они будут заниматься выдачей военных билетов.

Изменения в самом документе

В военных билетах уберут отчество - ранее указывалось имя, фамилия и отчество. Теперь эта деталь стала необязательной.

Военный билет нужно сдать при выезде за границу

Если гражданину Украины нужно выехать за границу на срок более трех месяцев, то военнослужащий (в том числе и резервист) обязан сдать свой военный билет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и получить специальную справку.

Военнослужащие СБУ и Службы внешней разведки тоже должны сдавать военные билеты - в своих подразделениях и получать справку.

Военный билет для осужденных

Ранее военный билет забирали сразу после того, как человек попадал под арест. Сейчас его будут изымать только после вынесения приговора, когда человек осужден на ограничение или лишение свободы.