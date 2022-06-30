В Україні змінили правила видачі військових квитків: що потрібно знати

Військовий квиток для резервістів та інших військовозобов'язаних

Раніше військові квитки видавали тільки військовозобов'язаним. Тепер їх видаватимуть ще й резервістам, і всім членам інших військових формувань. Раніше Верховна Рада закріпила можливість залучати резервістів у разі критичної загрози моментально, без мобілізації.

І на таких резервістів поширюватиметься весь комплекс соціальних пільг і гарантій, які передбачені для мобілізованих.

Тепер військові квитки видаватимуть також при зарахуванні до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Військовий квиток без військкомату

Раніше військові квитки видавали тільки районними військовими комісаріатами. Тепер таке поняття як військкомат пішло, замість них з'явилися центри комплектування та соціальної підтримки. Саме вони будуть займатися видачею військових квитків.

Зміни в самому документі

У військових квитках приберуть по батькові - раніше вказувалося ім'я, прізвище та по батькові. Тепер ця деталь стала необов'язковою.

Військовий квиток потрібно здати при виїзді за кордон

Якщо громадянину України потрібно виїхати за кордон на термін понад три місяці, то військовослужбовець (в тому числі й резервіст) зобов'язаний здати свій військовий квиток в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та отримати спеціальну довідку.

Військовослужбовці СБУ і Служби зовнішньої розвідки теж повинні здавати військові квитки - у своїх підрозділах і отримувати довідку.

Військовий квиток для засуджених

Раніше військовий квиток забирали відразу після того, як чоловік потрапляв під арешт. Зараз його вилучатимуть тільки після винесення вироку, коли людина засуджена на обмеження або позбавлення волі.