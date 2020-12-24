В Украине изменили график работы ресторанов и заведений в новогоднюю ночь

В Украине заведения общественного питания, включая рестораны и кафе, смогут работать в новогоднюю ночь, 31 декабря, до 7 утра. Такое решение 24 декабря объявил Кабинет министров Украины.

Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря, которое 24 декабря обнародовано на его сайте.

Напомним, что ранее правительство заявило, что заведения в Новогоднюю ночь будут работать до часу ночи.

Отметим, что во время карантина в Украине, который продлили до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период жесткого карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос или на доставку.

В Кабмине говорят, что введение усиленного карантина в период с 8 по 25 января обусловлено прогнозами относительно роста количества больных COVID-19. В это время ожидается дополнительная нагрузка на медицинскую систему из-за гриппа.

Ранее сообщалось, что украинцы резко отреагировали на введение локдауна в январе - в сети посыпались критические комментарии после такого решения об ужесточении карантина.

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