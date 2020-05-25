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В Украине исчезнут банкоматы: что изменится для людей

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 13:39
В Украине исчезнут банкоматы: что изменится для людей
В Украине исчезнут банкоматы (коллаж РБК-Украина)

С 1 августа в Украине банкоматы станут ненужными

Банкоматы в Украине вскоре исчезнут. Это произойдет с 1 августа 2020 года. Именно тогда держатели электронных платежных средств смогут получать наличные деньги из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций.

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 7 мая 2020 №59 "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", которая вступает в силу с 25 мая 2020 года.

Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков. Кроме того, НБУ расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию на осуществление таких операций. Соответствующая норма стартует с 1 июля 2020 года.

Как отмечают эксперты, такой шаг поможет уменьшить тенизацию экономики. Новое постановление НБУ будет способствовать росту безналичного сегмента, а также финансовой инклюзии.

Как мы писали ранее, украинский банк попал в громкий скандал. Мужчина пожаловался на финансовое учреждение.

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Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины банкомат
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