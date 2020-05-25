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В Україні зникнуть банкомати: що зміниться для людей

STYLERЖиття    25.05.2020 - 13:39
В Україні зникнуть банкомати: що зміниться для людей
В Україні зникнуть банкомати (колаж РБК-Україна)

З 1 серпня в Україні банкомати стануть непотрібними

Банкомати в Україні незабаром зникнуть. Це відбудеться з 1 серпня 2020 року. Саме тоді власники електронних платіжних засобів зможуть отримувати готівкові гроші з кас підприємств торгівлі, громадського харчування і послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Про це йдеться в постанові Правління Національного банку України від 7 травня 2020 №59 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", яка набирає чинності з 25 травня 2020 року.

Національний банк передбачив також застосування суб'єктами господарювання поряд з паперовими електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків. Крім того, НБУ розширив можливості суб'єктів господарювання щодо здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті через фінансові установи, які отримали ліцензію на здійснення таких операцій. Відповідна норма стартує з 1 липня 2020 року.

Як відзначають експерти, такий крок допоможе зменшити тінізацію економіки. Нова постанова НБУ буде сприяти зростанню безготівкового сегмента, а також фінансової інклюзії.

Як ми писали раніше, український банк потрапив у гучний скандал. Чоловік поскаржився на фінансову установу.

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Автор: Марія Соловей

Теги Новини України банкомат
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