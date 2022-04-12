В Украине идет затяжное похолодание с мокрым снегом: названы даты

Когда в Украине потеплеет

По прогнозу Наталки Диденко, вторник 12 апреля, будет демонстрировать синоптические крайности.

13-15 апреля немного потеплеет.

"Однако на сильный дальнейший прогрев не рассчитываем, потому что в течение 16-18 апреля в западных, северных и центральных областях Украины ожидается очередное похолодание и возможен мокрый снег", - сообщила синоптик.

В Gismeteo (судя по прогнозу для Киева) сообщили, что весенние градусы ожидается уже после 20-х чисел апреля. Пока же будет прохладно, с некоторыми температурными качелями.

Скрин: Прогноз для Киева на 2 недели (gismeteo.ua)

Прогноз погоды на 12 апреля

По данным Диденко, самыми холодными будут Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье - вот в этой полосе завтра днем ожидается не выше +6... +9 градусов. На Луганщине еще задержатся высокие градусы, +14+17.

На остальной территории Украины дневная температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах +7+13 градусов.

Где во вторник будет дождь и мокрый снег

В восточных областях, на северо-востоке - дождь, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине местами с мокрым снегом. Осадки здесь могут быть сильными. В южной части Украины дождь пройдет после ночи еще утром, днем стихнет.

В центральных областях осадки наиболее вероятны на Днепропетровщине и Полтавщине. В Черкасской области, Кропивницком с районами - местами небольшие осадки, а вот в Винницкой области будет сухо.

В северной части Украины дождь и мокрый снег ожидаются в Сумской области.

На Киевщине и Черниговщине - без существенных осадков. На Житомирщине только днем - небольшой дождь.

В западных областях днем местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер 12-го апреля в большинстве областей Украины ожидается сильным, порывистым, только в западных областях - умеренный.

Прогноз для Киева

В Киеве вторник предполагается ветреным, однако без серьезных осадков.

Температура воздуха ночью низкая, +2+5 градусов, днем во вторник ожидается до +10+12 градусов.