В Украине идет затяжное похолодание с мокрым снегом: названы даты

Погода в Украине еще на некоторое время будет испытывать нас похолоданием. Синоптики прогнозируют, что на этой неделе тепла нам не стоит ждать, а весенние градусы придут уже в последней декаде месяца.
Что будет с синоптической ситуацией в стране - читайте ниже в материале Styler.
По прогнозу Наталки Диденко, вторник 12 апреля, будет демонстрировать синоптические крайности.
13-15 апреля немного потеплеет.
"Однако на сильный дальнейший прогрев не рассчитываем, потому что в течение 16-18 апреля в западных, северных и центральных областях Украины ожидается очередное похолодание и возможен мокрый снег", - сообщила синоптик.
В Gismeteo (судя по прогнозу для Киева) сообщили, что весенние градусы ожидается уже после 20-х чисел апреля. Пока же будет прохладно, с некоторыми температурными качелями.
Скрин: Прогноз для Киева на 2 недели (gismeteo.ua)
По данным Диденко, самыми холодными будут Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье - вот в этой полосе завтра днем ожидается не выше +6... +9 градусов. На Луганщине еще задержатся высокие градусы, +14+17.
На остальной территории Украины дневная температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах +7+13 градусов.
В восточных областях, на северо-востоке - дождь, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине местами с мокрым снегом. Осадки здесь могут быть сильными. В южной части Украины дождь пройдет после ночи еще утром, днем стихнет.
В центральных областях осадки наиболее вероятны на Днепропетровщине и Полтавщине. В Черкасской области, Кропивницком с районами - местами небольшие осадки, а вот в Винницкой области будет сухо.
В северной части Украины дождь и мокрый снег ожидаются в Сумской области.
На Киевщине и Черниговщине - без существенных осадков. На Житомирщине только днем - небольшой дождь.
В западных областях днем местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Ветер 12-го апреля в большинстве областей Украины ожидается сильным, порывистым, только в западных областях - умеренный.
В Киеве вторник предполагается ветреным, однако без серьезных осадков.
Температура воздуха ночью низкая, +2+5 градусов, днем во вторник ожидается до +10+12 градусов.
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