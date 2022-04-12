В Україну йде затяжне похолодання з мокрим снігом: названо дати

Коли в Україні потеплішає

За прогнозом Наталки Діденко, вівторок 12 квітня, демонструватиме синоптичні крайнощі.

13-15 квітня трохи потепліє.

"Проте на сильний подальший прогрів не розраховуємо, бо впродовж 16-18 квітня у західних, північних та центральних областях України очікується чергове похолодання та можливий мокрий сніг", - повідомила синоптик.

В Gismeteo (судячи за прогнозом для Києва) повідомили, що весняні градуси очікується вже після 20-х чисел квітня. Поки ж буде прохолодно, з деякими температурними гойдалками.

Скрін: Прогноз для Києва на 2 тижні (gismeteo.ua)

Прогноз погоди на 12 квітня

За даними Діденко, найхолоднішими будуть Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя - ось у цій смузі завтра вдень очікується не вище +6... +9 градусів. На Луганщині ще затримаються високі градуси, +14+17.

На решті території України денна температура повітря у вівторок коливатиметься в межах +7+13 градусів.

Де у вівторок буде дощ і мокрий сніг

У східних областях, на північному сході - дощ, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині місцями з мокрим снігом. Опади тут можуть бути сильними. У південній частині України дощ після ночі ще вранці, вдень стихне.

У центральних областях опади найбільш ймовірні на Дніпропетровщині та Полтавщині. На Черкащині, Кропивницькому з районами - місцями невеликі опади, а от на Вінниччині буде сухо.

У північній частині України дощ та мокрий сніг очікуються у Сумській області.

На Київщині та Чернігівщині - без істотних опадів. На Житомирщині лише вдень - невеликий дощ.

У західних областях вдень місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Вітер 12-го квітня у більшості областей України очікується сильним, рвучким, лише в західних областях - помірний.

Прогноз для Києва

У Києві вівторок передбачається вітряним, однак без серйозних опадів.

Температура повітря вночі низька, +2+5 градусів, вдень у вівторок очікується до +10+12 градусів.