В Украину идет мокрый снег: синоптик указала регионы

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Синоптик рассказала, какую погоду ждать людям 2 июня

Погода в Украине 2 июня не особо порадует жителей нашей страны летним теплом. Дело в том, что над территорией Украины до сих пор господствует циклон Izolde, который провоцирует осадки и не слишком приветливые градусы. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталка Диденко.

Пока что не стоит ждать от начала лета великолепной погоды. Так, сильные дожди с мокрым снегом пройдут в западных областях нашей страны. Карпаты уже оказались под белоснежными осадками, но завтра это явление продолжится.

Также дожди будут идти 2 июня, на юге страны, в Крыму, в северных областях. На остальных территориях Украины - осадки будут нести кратковременный характер.

"Ветер будет задувать с северо-запада, умеренный, до порывистого. Температура воздуха ночью будет низкой, снова холодяка, +4 +8 градусов, на юге и в восточных областях до +12 градусов. В дневные часы в Украине ожидается преимущественно +14 +18 градусов, на Востоке будет теплее, до +17 +22 градусов, а холоднее в западной части Украины, только +8 +13 градусов", - предупредила синоптик.

В Киеве 2 июня вероятность дождя, ночью будет холодно, а днем не совсем и тепло. Температура воздуха ночью +8 градусов, днем до +14.

По прогнозу Диденко, лето все-таки придет в Украину, но после 4 июня.

"Полного прекращения дождей в ближайшее время не обещаю, но вот столбики термометров наконец пойдут вверх. 3-4 июня до +17, +18 градусов, а затем уже и лето придет, дождемся и +20 и за 20 градусов", - обрадовала Диденко.

Как мы ранее писали, в сети появились фото заснеженных вершин Карпат 1 июня.

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Автор: Людмила Жукова