В Украине хотят жестче наказывать за нарушения ПДД: что ждет водителей

В Украине за нарушения ПДД водителей хотят наказывать еще строже - в МВД выступают за внедрение системы штрафных баллов с возможностью в конечном счете заставить самых злостных нарушителей снова пересдавать экзамены на права.

Об этом советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сейчас в МВД есть такая инициатива, согласно которой при накапливании определенного количества штрафов водителей будут направлять на пересдачу, чтобы проверить - действительно ли они знают ПДД.

"Мы разрабатываем механизм для тех нарушителей правил дорожного движения, которые многократно нарушают, и не могут примириться с тем, что их наказывают, документируют, фиксируют нарушения правил дорожного движения", - заявил советник Авакова.

Он также добавил, что накопительная система по сумме баллов уже работает в некоторых странах Европы. В том числе есть практика, когда водителей по сумме баллов за те или иные нарушения ПДД отправляют на пересдачу экзамена на управление транспортным средством.

Видео: В Украине МВД готовит за нарушение ПДД систему штрафных баллов с пересдачей на права

Напомним, что в Украине за пьяное вождение уже отменили уголовную ответственность, но хотят снова изменить наказание и ввести аресты на 15 суток.

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