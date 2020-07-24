В Украине хотят ввести новый вид военной службы: кого и когда будут призывать

В Украине могут ввести новый вид военной службы, которую будут нести резервисты - их будут призывать в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев.

Решение о таком призыве будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Данный проект закона предлагает распространить на резервистов комплекс социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных лиц. Также планируют усовершенствовать вопросы формирования военного резерва и создать военный учет резервистов в государстве с помощью автоматизированной системы "Оберіг" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

Инициатива была разработана Минобороны. Президент Владимир Зеленский обсудил ее с представителями Совета резервистов ВСУ.

Документ предусматривает также переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что основной целью законодательных изменений является создание условий, когда боевой и профессиональный опыт резервистов можно будет максимально использовать.

"Должны быть обеспечены места службы, чтобы сразу человек давал результат", - заявил он.

Еще на встрече главы государства с Советом резервистов рассмотрели законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период". В нем говорится о введении льготного налогообложения ФЛП (ФОПов) в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. На все время такой службы их хотят освободить от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физлиц.

Данные законопроекты могут проходить первые чтения в Верховной Раде уже в сентябре.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина пока не может полностью отказаться от призыва на срочную службу.

Также мы писали о том, что в МОН Украины высказались относительно призыва в 2020 году и объяснили, что будут делать со школьниками и выпускниками вузов.