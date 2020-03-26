В Украине хотят урезать бюджет: кто может остаться без денег

В Украине готовятся к пересмотру бюджета (Коллаж РБК-Украина)

Народные депутаты сообщают, что после пересмотра бюджета могут быть заморожены многие программы

Карантин в Украине и эпидемия коронавируса привели к тому, что экономика страны сильно пострадала и власти задумались над тем, чтобы пересмотреть бюджет на 2020 год. На данный момент Кабинет министр внес документ с предложениями на рассмотрение в Верховную Раду и депутатам предстоит решить, кто в ближайшее время останется без финансирования.

Как рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, в предложениях Кабмина много изменений. В частности, предлагается:

Создать в государственном бюджете стабилизационный фонд в размере 124 миллиардов гривен, который будет распределяться в ручном режиме.

Урезать расходы на программы образования ("Нова українська школа")

Урезать расходы на региональное развитие (ДФРР, субвенции ОТГ на инфраструктуру, соцэконом)

Сократить расходы на поддержку сельхозпроизводителей

Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен

Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги

Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью

Обнулить финансирование местных выборов в 2020 году

Как сообщил народный депутат Сергей Бабак на своей странице в Facebook, в комитете Образования, науки и инноваций Верховной Рады категорически против таких изменений в Госбюджете.

Он добавил, что Минфин предлагает фактически отменить все финансирование образования и науки, кроме заработных плат:

Отменить финансирование научных исследований и научного оборудования.

Отменить поддержку приоритетных направлений научных исследований.

Отменить гранты на исследования через Национальный Фонд исследований

Отменить приобретение вузами и научными учреждениями оборудования

Полностью отменить финансирование Фонда развития высших учебных заведений и любых капитальных расходов на учреждения высшего образования

В НУШ – отменить финансирование на мебель, оборудование и переподготовку учителей

Отменить доплаты молодым учителям

Сократить финансирование обучения врачей (отменить финансирование повышения квалификации врачей, отменить реализацию механизма стажировки врачей-интернов, непрерывного профессионального развития врачей, единый государственный квалификационный экзамен, меры по контролю качества образования)

Сократить финансирование профессионально-технических учебно-практических центров

Сократить финансирование Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, Национального агентства квалификаций, образовательного омбудсмена, государственной аттестации и аккредитации учебных заведений.

Всех инвестиционных проектов в университетах, например, инвестиционного проекта "Создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета"

Отменить создание "Музея науки", и значительно сократить финансирование Малой академии наук.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за карантина в Украине люди могут остаться без наличных денег.