ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Украине: люди могут остаться без наличных денег

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 06:36
Карантин в Украине: люди могут остаться без наличных денег
Украинцы могут остаться без наличных денег (Коллаж РБК-Украина)

Национальный банк предложил перевести все государственные выплаты в безналичную форму

Карантин в Украине из-за коронавируса введен в Украине с 12 марта, предварительно до 3 апреля. На этот период Национальный банк Украины предложил перевести государственные выплаты в безналичный расчет. НБУ с этой идеей обратится к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

Нацбанк предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц - получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов - на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении НБУ.

Как мы ранее писали, коронавирус может негативно повлиять на экономическую ситуацию в Украине, но дефолт эксперты не предсказывают. Нацбанк просит украинцев не паниковать и не планирует вводить валютные ограничения.

Напомним, что аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара с учетом влияния эпидемии коронавируса на мировой рынок.

ЧП на вокзале в Киеве: в поезде заблокированы десятки людей Кабмин запретил выключать свет за неуплату на период карантина
Новости Украины карантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь