В Украине хотят строить больницы нового типа: где именно

В Украине могут вскоре появиться больницы, построенные в заводских условиях модульного типа, как это практикуют в Европе. Подобные медицинские учреждения по качеству ничем не уступают традиционному строительству, при этом технологии позволяют возводить их в максимально короткие сроки - больница на 300 коек всего за год.

Об этом передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве уточнили, что модульные больницы могут появиться на освобожденных от российских оккупантов территориях, где противник нанес наибольший урон медицинской инфраструктуре.

"Мы понимаем, насколько важно восстановить доступ населения к медицинской помощи в кратчайшие сроки. Поэтому в деоккупированных регионах рассматриваем, в частности, возможность строительства современных модульных больниц, действующих в Европе", - высказался заместитель главы Минздрава Богдан Боруховский.

Также он обратил внимание, что речь идет не о "вагончиках", в которых есть доступ только к самым простым услугам - но о полноценных медицинских учреждениях, построенных из модульных конструкций "с полной инженерной оснасткой, изготовленных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке".

Больницы модульного типа можно построить в течение года (фото: moz.gov.ua)

Замминистра высказался об этом во время осмотра строительства подобных медицинских учреждений в Польше.

Минздрав Украины хочет перенять европейский опыт о модульных технологиях строительства больниц (фото: moz.gov.ua)

На базе больниц нового типа возможно размещение высокотехнологичного оборудования.

Украина заинтересована привлечь международные инвестиции в проект по строительству таких объектов.

Модульные больницы могут появиться на деоккупированных территориях (фото: moz.gov.ua)