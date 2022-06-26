В Украине хотят строить больницы нового типа: где именно
В Украине могут вскоре появиться больницы, построенные в заводских условиях модульного типа, как это практикуют в Европе. Подобные медицинские учреждения по качеству ничем не уступают традиционному строительству, при этом технологии позволяют возводить их в максимально короткие сроки - больница на 300 коек всего за год.
Об этом передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве уточнили, что модульные больницы могут появиться на освобожденных от российских оккупантов территориях, где противник нанес наибольший урон медицинской инфраструктуре.
"Мы понимаем, насколько важно восстановить доступ населения к медицинской помощи в кратчайшие сроки. Поэтому в деоккупированных регионах рассматриваем, в частности, возможность строительства современных модульных больниц, действующих в Европе", - высказался заместитель главы Минздрава Богдан Боруховский.
Также он обратил внимание, что речь идет не о "вагончиках", в которых есть доступ только к самым простым услугам - но о полноценных медицинских учреждениях, построенных из модульных конструкций "с полной инженерной оснасткой, изготовленных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке".
Больницы модульного типа можно построить в течение года (фото: moz.gov.ua)
Замминистра высказался об этом во время осмотра строительства подобных медицинских учреждений в Польше.
Минздрав Украины хочет перенять европейский опыт о модульных технологиях строительства больниц (фото: moz.gov.ua)
На базе больниц нового типа возможно размещение высокотехнологичного оборудования.
Украина заинтересована привлечь международные инвестиции в проект по строительству таких объектов.
Модульные больницы могут появиться на деоккупированных территориях (фото: moz.gov.ua)
Напомним, по данным Минздрава, за четыре месяца войны в результате боевых действий в Украине разрушены 118 больниц, и еще 626 медучреждений повреждены.
К слову, на днях в Минрегионе показали, как выглядит модульный городок в Буче.