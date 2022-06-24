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В Минрегионе показали, как выглядит модульный городок, который открыли в Буче

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Киев, Пятница 24 июня 2022 14:43
В Минрегионе показали, как выглядит модульный городок, который открыли в Буче Фото: Буча после оккупации (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В городе Буча Киевской области, который сильно пострадал из-за российской оккупации, открыли модульный городок. В нем смогут разместиться 352 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин и территорий Украины.

"Сегодня открываем временный городок на 352 места в городе-герое Буча. Здесь будут проживать люди, лишившиеся жилья. В частности, среди них будут также жить и учителя, чье жилье разрушено как в Буче, так и в окрестных населенных пунктах и ​​работающих в местной школе", - отметил министр Алексей Чернышев.

По его словам, это размещение - временное. Правительство и местные власти уже работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья.

Также Чернышев рассказал, что всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человека.

Согласно данным Минрегиона, в результате боевых действий в Буче было повреждено или разрушено 1735 объектов жилого фонда, из которых 236 многоквартирных домов и 1499 частных домов.

Ранее жительница города Буча рассказала, что видела расстрелы украинцев. Она пряталась в собственном доме во время оккупации и даже смогла сделать несколько фотографий из окна.

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