В Минрегионе показали, как выглядит модульный городок, который открыли в Буче

В городе Буча Киевской области, который сильно пострадал из-за российской оккупации, открыли модульный городок. В нем смогут разместиться 352 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин и территорий Украины.

"Сегодня открываем временный городок на 352 места в городе-герое Буча. Здесь будут проживать люди, лишившиеся жилья. В частности, среди них будут также жить и учителя, чье жилье разрушено как в Буче, так и в окрестных населенных пунктах и ​​работающих в местной школе", - отметил министр Алексей Чернышев.

По его словам, это размещение - временное. Правительство и местные власти уже работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья.

Также Чернышев рассказал, что всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человека.