В Украине хотят поменять календарь всех праздников: как будем отдыхать

Пока это всего лишь документ на рассмотрении, в него могут внести изменения и только потом зарегистрировать в Верховной Раде.

Какие изменения могут произойти

В документе предлагают не переносить выходной день на другой, если праздник, который является нерабочим днем, совпадает с исходным.

Но есть исключения: Рождество Христово по юлианскому и григорианскому календарю, Пасха, День Святой Троицы по юлианскому календарю, и Новый год. Тут правило переноса выходного дня будет сохраняться.

День борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая) предлагается отмечать как международные дни. Их оставят выходными.

В документе предлагают классифицировать праздники: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

Государственные праздники

День соборности Украины (22 января), День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа), День Независимости Украины (24 августа), День украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября), День украинского языка и письменности (9 ноября), День достоинства и свободы (21 ноября).

Кроме государственных праздников, законопроект определяет такие категории, как:

День траура;

Международный день;

Памятная дата;

Профессиональный праздник;

День скорби

Традиционный праздник

Дни скорби в Украине:

День Героев Небесной Сотни - 20 февраля;

День чернобыльской трагедии - 26 апреля;

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - 18 мая;

День памяти погибших защитников Украины - 29 августа;

День памяти депортированных украинцев - второе воскресенье сентября;

День памяти жертв коммунистических репрессий — первое воскресенье ноября;

День памяти жертв Голодомора - геноцида украинского народа - четвертая суббота ноября.

Международные дни

Международными могут стать такие дни:

Международный день памяти жертв Холокоста (27 января),

Международный день борьбы за права женщин (8 марта),

Всемирный день Земли (22 апреля),

День труда (1 мая),

Международный день семьи (15 мая),

Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня),

Международный день молодежи (12 августа),

День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа),

Международный день демократии (15 сентября),

Международный день пожилых людей (1 октября),

Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Традиционные праздники

Традиционными могут стать такие праздники:

Новый год (1 января),

День матери (второе воскресенье мая),

День отца (третье воскресенье июня),

Основные религиозные праздники самых распространенных вероисповеданий Украины.

В какие праздники будут выходные

Проект не отменяет те выходные, которые уже предусмотрены законом. Новый Год, Рождество по юлианскому и григорианскому календарю, 8 марта, Пасха и Троица по юлианскому календарю, 1 и 9 мая, День Конституции, День Независимости, День защитника и защитницы Украины будут нерабочими.