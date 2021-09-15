В Украине появится новый праздник: что планируют отмечать

Кабинет министров одобрил проект указа президента "О Дне работников финансовой сферы". Его будут отмечать в день памяти княгини Ольги, которая упорядочила сбор дани в Киевской Руси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 15 сентября, которое транслировалось на Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, 24 июля православная церковь отмечает память святой равноапостольной Ольги.

"Среди украинских православных святых княгиня особенно почитаема как первая женщина - владычица государства, которая первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или другого общественного объединения)", - говорится в документе.

Авторы проекта отмечают, что "установление этого праздника обусловлено поддержкой специалистов финансовых ведомств, несущих перед народом ответственность за дальнейшее развитие государства Украина".

В документе отмечается, что на сегодня в бюджетной сфере работают около 16 000 финансовых работников.