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В Украине появится новый праздник: что планируют отмечать

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Украина, Среда 15 сентября 2021 15:33
В Украине появится новый праздник: что планируют отмечать Фото: в Украине появится День работников финансовой сферы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект указа президента "О Дне работников финансовой сферы". Его будут отмечать в день памяти княгини Ольги, которая упорядочила сбор дани в Киевской Руси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 15 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, 24 июля православная церковь отмечает память святой равноапостольной Ольги.

"Среди украинских православных святых княгиня особенно почитаема как первая женщина - владычица государства, которая первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или другого общественного объединения)", - говорится в документе.

Авторы проекта отмечают, что "установление этого праздника обусловлено поддержкой специалистов финансовых ведомств, несущих перед народом ответственность за дальнейшее развитие государства Украина".

В документе отмечается, что на сегодня в бюджетной сфере работают около 16 000 финансовых работников.

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