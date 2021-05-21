В Украине хотят награждать водителей за жалобы на нарушителей ПДД процентом от штрафа

В Украине хотят ввести практику поощрения граждан, которые будут сообщать в полицию о нарушении водителями ПДД, передавать зафиксированные на видео случаи. За это предполагается награда в виде определенного процента от суммы штрафа.

Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире канала " Украина 24 ".

По его словам, соответствующий план реализует министерство вместе с народными депутатами.

В настоящее время заканчивается подготовка законопроекта, добавил Геращенко.

Замминистра отметил, что уже в некоторых странах (Узбекистан, Сербия) есть возможность для каждого водителя установить у себя специальное программное обеспечение.

"Телефон водителя находится у лобового стекла во время движения. Когда он видит, что кто-то брутально нарушает правила дорожного движения, он кликает на экран телефона, и видео отправляется в полицию", - рассказал он.

После этого полицейские фиксируют, где произошло нарушение ПДД, кто отправил видео, (верифицируется через мобильное приложение "Дія"), затем по номеру авто устанавливается водитель, и ему отправляют штраф.

Геращенко уточнил, что водитель, сообщивший о нарушении на дороге, сможет получить 10% от суммы штрафа - такое поощрение предлагается в законопроекте.

"Чтобы это было стимулом для того, чтобы каждый следил за каждым", - объяснил заместитель главы МВД.

По словам Геращенко, такие новшества станут дополнительным сдерживающим фактором для водителей в плане соблюдения культуры езды и правил вождения.

"Для чего это нужно? Чтобы у нас на дорогах не было, как в прошлом году, когда погибло 3554 человека", - отметил он.