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В Україні хочуть нагороджувати водіїв за скарги на порушників ПДР відсотком від штрафу

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П'ятниця 21 травня 2021 22:31
В Україні хочуть нагороджувати водіїв за скарги на порушників ПДР відсотком від штрафу Колаж РБК-Україна: в Україні придумали новий спосіб боротьби з порушниками ПДР
Автор: Володимир Костирін

В Україні хочуть ввести практику заохочення громадян, які будуть повідомляти в поліцію про порушення водіями ПДР, передавати зафіксовані на відео випадки. За це передбачається нагорода у вигляді певного відсотка від суми штрафу.

Про це розповів заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, відповідний план реалізує міністерство разом з народними депутатами.

Наразі закінчується підготовка законопроекту, додав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що вже в деяких країнах (Узбекистан, Сербія) є можливість для кожного водія встановити у себе спеціальне програмне забезпечення.

"Телефон водія знаходиться біля лобового скла під час руху. Коли він бачить, що хтось брутально порушує правила дорожнього руху, він клікає на екран телефону, і відео відправляється в поліцію", - розповів він.

Після цього поліцейські фіксують, де сталося порушення ПДР, хто відправив відео, (верифікується через мобільний додаток "Дія"), потім за номером авто встановлюється водій, і йому відправляють штраф.

Геращенко уточнив, що водій, який повідомив про порушення на дорозі, зможе отримати 10% від суми штрафу - таке заохочення пропонується в законопроекті.

"Щоб це було стимулом для того, щоб кожен стежив за кожним", - пояснив заступник глави МВС.

За словами Геращенко, такі нововведення стануть додатковим стримуючим фактором для водіїв в плані дотримання культури їзди та правил водіння.

"Для чого це потрібно? Щоб у нас на дорогах не було, як торік, коли загинуло 3554 людини", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що МВС планує до 2024 року встановити 1,5 тисячі камер для фіксації порушень ПДР. Для розуміння масштабів таких планів зауважимо, що зараз їх тільки 92.

Нагадаємо також, що президент Володимир Зеленський підписав закон про "листи щастя" за порушення ПДР.

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