В Украине хотят начислять НДФЛ по новым правилам: эксперты предупредили о рисках

В Украине могут изменить механизм начисления НДФЛ (иллюстративное фото: freepik.com)

В Украине планируют обязать физлиц-налогоплательщиков подавать работодателю сведения о смене своего налогового адреса для уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ).

Такие данные необходимо предоставлять в форме заявления в течение месяца со дня переезда. Соответствующая инициатива прописана в законопроектах № 4369 и № 4370, зарегистрированных в Раде в ноябре.

Если в настоящее время налог на доход физлиц за всех сотрудников уплачиваются общей суммой на единые реквизиты, по месту регистрации юридического лица - работодателя, то в случае принятия законов НДФЛ пойдет отдельной платежкой и будет направлен в местные бюджеты по налоговому адресу налогоплательщика физлица.

Также документ предполагает, что физлицо, получающее доходы от лица, не являющегося налоговым агентом будет платить налог в соответствующий бюджет по своему налоговому адресу.

Такие новшества по части уплаты НДФЛ могут заработать с 1 января 2022 года.

Эксперты отмечают, что инициатива, призванная урегулировать налоговые поступления в местные бюджеты, на практике может внести определенную сумятицу и значительно усложнит работу бухгалтерам. Об этом передает UBR.

Указывается, что таким образом работодателю нужно будет получить у каждого сотрудника актуальную информацию, в каком налоговом органе он числится и перечислять за каждого сотрудника отдельными платежами налоги по разным реквизитам.

По словам юриста Филиппа Орлова, сейчас зачисление оплаты НДФЛ предприятие может самостоятельно проверить в своем электронном кабинете.

"Где можно будет увидеть информацию о зачислении НДФЛ, при перечислении средств в налоговые органы по каждому сотруднику - пока не понятно", - говорит он.

Так, бухгалтерам нужно будет формировать налоговую платежку по каждому сотруднику и уточнять актуальное место его регистрации.

"Пикантности добавляет то, что реквизиты таких районов меняются каждый год, а значит, нужно будет тратить больше времени. Остается надеяться, что все сложности будут преодолены и изменения принесут больше хорошего", - заметила налоговый адвокат Ирина Нараевская.

Ранее сообщалось, что Рада предоставила налоговые льготы для сферы культуры и туризма.

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