Украине грозит экономический кризис: хуже, чем в 2009 году

Украине грозит серьезный финансовый кризис из-за пандемии коронавируса
Финансовый кризис грозит Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19. По оценкам мировых экспертов в мире вскоре может произойти рецессия, которая будет хуже, чем в 2008-2009 годах. Как экономический спад может отразиться на жизни украинцев - в материале Styler.
Так, в Международном валютном фонде уже предупредили, что развитые страны должны оказать поддержку странам с низким уровнем дохода. О таких антикризисных мерах уже заявила Кристалина Георгиева, глава МВФ.
"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - сказала Георгиева и добавила, что МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.
Отметим, что в ситуации рецессии наиболее уязвимыми оказываются экономики развивающихся стран с небольшим запасом прочности, к которым, к сожалению, относится и Украина.
Типовой экономический цикл длится целых 10-15 лет. Периодичность легко отследить по истории - кризисы наблюдались в 1970-х, 90-х годах. Последний мировой "катаклизм" был в 2008-2009 годах. Но ускорить наступление кризиса в этом году "помог" коронавирус.
Рецессия экономики страны напрямую отражается на благосостоянии ее жителей. Как проявляется рецессия внутри страны:
Уже сейчас мы видим резкое повышение цен на ключевые продукты питания - овощи, крупы и так далее, а гривна продолжает падение на валютном рынке.
Рецессия мировой экономики - вопрос, обсуждаемые экономистами на протяжении последних лет. Но в 2020 году на горизонте возник коронавирус, который и запустил этот процесс.
Ради борьбы с вирусом, Украина, как и весь мир, пошла на беспрецедентные меры - закрыла границы и ввела суровый карантин.