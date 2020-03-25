Украине грозит экономический кризис: хуже, чем в 2009 году

Финансовый кризис грозит Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19. По оценкам мировых экспертов в мире вскоре может произойти рецессия, которая будет хуже, чем в 2008-2009 годах. Как экономический спад может отразиться на жизни украинцев - в материале Styler.

Так, в Международном валютном фонде уже предупредили, что развитые страны должны оказать поддержку странам с низким уровнем дохода. О таких антикризисных мерах уже заявила Кристалина Георгиева, глава МВФ.

"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - сказала Георгиева и добавила, что МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.

Отметим, что в ситуации рецессии наиболее уязвимыми оказываются экономики развивающихся стран с небольшим запасом прочности, к которым, к сожалению, относится и Украина.

Что такое рецессия и как изменится жизнь украинцев

Типовой экономический цикл длится целых 10-15 лет. Периодичность легко отследить по истории - кризисы наблюдались в 1970-х, 90-х годах. Последний мировой "катаклизм" был в 2008-2009 годах. Но ускорить наступление кризиса в этом году "помог" коронавирус.

Рецессия экономики страны напрямую отражается на благосостоянии ее жителей. Как проявляется рецессия внутри страны:

растет инфляция,

повышаются цены на все виды товаров/услуг,

снижаются объемы производства,

сокращается количество рабочих мест, растет безработица,

снижается количество выдаваемых кредитов,

возрастают объемы денежных переводов в другие страны,

обесцениваются биржевые индексы,

повышается сумма задолженности государства.

Уже сейчас мы видим резкое повышение цен на ключевые продукты питания - овощи, крупы и так далее, а гривна продолжает падение на валютном рынке.

Кризис был вопросом времени

Рецессия мировой экономики - вопрос, обсуждаемые экономистами на протяжении последних лет. Но в 2020 году на горизонте возник коронавирус, который и запустил этот процесс.

Ради борьбы с вирусом, Украина, как и весь мир, пошла на беспрецедентные меры - закрыла границы и ввела суровый карантин.